Banco Azteca y Elektra eliminan comisiones en envíos a Colombia tras sismo

Tras el fuerte sismo que sacudió diversas regiones de Colombia esta semana, la comunidad colombiana residente en México y los ciudadanos que buscan sumarse a las labores de auxilio contarán con un canal directo para enviar recursos financieros sin cargos adicionales. En respuesta a la emergencia, se activó un esquema especial de apoyo para garantizar que la ayuda económica llegue íntegra y sin descuentos a las zonas afectadas.

Desde el 14 de agosto y hasta el próximo 21 de agosto de 2026, Banco Azteca y Elektra determinaron eliminar al 100% las comisiones ($0 MXN) en todas las operaciones de transferencia y remesas con destino a Colombia, independientemente del monto total enviado.

Alivio financiero directo ante la contingencia

Durante emergencias derivadas de fenómenos naturales, el acceso inmediato a liquidez económica representa uno de los factores más críticos para la adquisición de víveres, medicamentos, materiales de reconstrucción y atención médica de primera necesidad. Con el objetivo de eliminar barreras al traslado de fondos, la iniciativa cubre la totalidad de las tarifas habituales de las transacciones transfronterizas.

Con esta medida, Banco Azteca y Elektra buscan aliviar la carga de quienes necesitan enviar recursos a sus seres queridos, asegurando que el apoyo financiero llegue completo y sin contratiempos durante esta contingencia.

La eliminación de costos transaccionales permite que cada peso enviado desde el territorio mexicano se traduzca en apoyo directo para los hogares afectados, evitando que los cargos administrativos mermen el capital destinado a solventar la contingencia.

Canales de atención y condiciones operativas

Para facilitar el acceso tanto a usuarios bancarizados como a personas no bancarizadas, la disposición se implementó de manera omnicanal:

• Ventanillas físicas: Disponibles en la red nacional de sucursales de Banco Azteca y tiendas Elektra, en sus horarios habituales de atención.

• Banca digital: Habilitado para usuarios de la aplicación móvil de Banco Azteca, lo que permite procesar envíos en tiempo real sin desplazarse.

• Remesadoras participantes: La cobertura de $0 de comisión aplica a envíos internacionales gestionados a través de MoneyGram y Western Union.

• Condición específica: En las operaciones procesadas mediante Western Union, el beneficio de comisión cero aplica exclusivamente a la modalidad de Envío Directo a Cuenta.

La medida se mantendrá activa temporalmente durante la fase de atención prioritaria a la emergencia, y concluirá su vigencia el 21 de agosto de 2026.