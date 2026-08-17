Se deslinda Partido Verde de tres diputados locales en Zacatecas

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) anunció que se deslinda formalmente de las decisiones, posicionamientos y votaciones de las legisladoras Lyndiana Bugarín Cortés, Fernanda Miranda Herrera y el diputado José Luis González Orozco, informando que los tres integrantes de la LXV Legislatura de Zacatecas dejaron de pertenecer a la bancada ecologista a partir del domingo 16 de agosto del presente año.

A través de la dirigencia nacional, se instruyó a Miriam Vázquez Cruz, secretaria general del partido en la entidad, a notificar de manera oficial a la presidenta del Poder Legislativo, Imelda Mauricio Esparza. En la comunicación enviada al Congreso del Estado, se precisó que esta separación tendrá implicaciones inmediatas en la conformación de las comisiones legislativas, comités de trabajo, órganos de administración y finanzas, así como en la integración de la Junta de Coordinación Política.

El órgano directivo nacional enfatizó que los tres legisladores carecen de representatividad política o parlamentaria vinculada al instituto verde, por lo que desautorizó cualquier postura que adopten en lo sucesivo. Asimismo, el CEN advirtió sobre la posible aplicación de sanciones partidistas internas, al considerar que la actuación de los diputados se distanció de los principios y la filosofía del partido, medidas que, de concretarse, se harán del conocimiento público.

Pese a la salida de los legisladores, la dirigencia del Partido Verde ratificó que mantendrá su presencia y representación política dentro de la LXV Legislatura de Zacatecas, para lo cual establecerá los mecanismos institucionales requeridos para conservar voz y voto en el recinto local. Finalmente, la fuerza política confirmó que notificará formalmente esta resolución al Poder Ejecutivo estatal, a los poderes constituidos de la entidad, así como al Ejecutivo federal, al Congreso de la Unión y al Poder Judicial de la Federación.