Cámara de Diputados recuerda a víctimas de violencia vial en el Día del Peatón

Con el compromiso de legislar sobre la violencia vial se conmemoró este lunes el Día del Peatón en la Cámara de Diputados, donde se puso de manifiesto la invisibilidad que tiene en México la tragedia cotidiana que enluta a miles de familias.

Convocados por la diputada Ana Erika Santana González (PVEM), familiares de víctimas de accidentes, activistas de derechos humanos y especialistas en el tema hablaron de la falta de regulación que garantice el derecho a la ciudad a quienes transitan en los espacios públicos.

“Por primera vez, vamos a hablar de este tema en la Cámara de Diputados, un tema muy sentido para miles de familias que han perdido la vida de un ser querido o para quienes han cambiado su vida, a raíz de un siniestro automovilístico, donde sales una mañana a trabajar, a la escuela, a pasear, y en la tarde ya tienes otra vida”, expuso la legisladora.

Destacó la diputada Santana González que el 17 de agosto se considera el Día Internacional del Peatón en referencia a la primera víctima mortal de un accidente automovilístico de la que se tiene registro, Bridget Driscoll, en esa fecha de 1897, en Londres.

“Lamentablemente esta efeméride tan significativa, importante para la movilidad, sobre todo en las ciudades, no ha sido declarada como día mundial por ninguna agencia de las Naciones Unidas y ni siquiera en México se ha declarado como día nacional”, contó la parlamentaria.

La representante del PVEM se comprometió a presentar un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que proponga a la ONU que se declare esa efeméride.

Citó la legisladora cifras de la Organización Mundial de la Salud para señalar que el 23 por ciento de las víctimas fatales de accidentes viales son peatones y que el grupo más propenso en estos siniestros es el que va de 9 a 29 años de edad.

También expuso la diputada Santana González que, de acuerdo con el INEGI, en la zona metropolitana del Valle de México, cotidianamente, 5 millones de trayectos se realizan a pie, siendo el principal medio de movilidad.

Se preguntó la parlamentaria si tantas personas peatonas víctimas son resultado de la naturaleza humana o de la negligencia de los conductores. O ambas. “Tenemos que enfrentar esta problemática para darle solución”, planteó.

La activista de derechos humanos Desiré Navarro dijo que hablar de movilidad es hablar del derecho a caminar sin miedo y a desplazarse con dignidad y regresar a casa, el cual en México se incumple ante las muertes prevenibles de personas que pierden la vida frente a accidentes viales que son expresión de negligencia institucional.

Se habló de la Ley Velvet, una iniciativa que busca prevenir, atender y sancionar la violencia vial y cuyo nombre alude a la niña con ese nombre que murió en Coyoacán por un siniestro automovilístico.