Gobierno de México duplica la meta de lugares para Educación Media Superior

Debido a la alta demanda registrada durante los procesos de inscripción, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que la meta sexenal para la creación de nuevos espacios en el Bachillerato Nacional se duplicó, pasando de 200 mil a 400 mil lugares en todo el país. La ampliación abarca modalidades presenciales, semipresenciales y a distancia.

Al respecto, la mandataria detalló que “van por 400 mil lugares en preparatorias, tanto presenciales, semipresenciales como a distancia por la gran demanda que ha habido a la hora que se abren las inscripciones a las preparatorias”.

Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, puntualizó que este incremento permitirá elevar la cobertura nacional de Educación Media Superior del 80 al 90 por ciento. Asimismo, destacó que la medida facilitará el acceso a la educación de jóvenes en comunidades alejadas y mejorará los índices de retención y conclusión de estudios en este nivel formativo.

En cuanto a la infraestructura y los recursos asignados, la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, informó que tras la construcción y ampliación de 88 escuelas en 2025 (que sumaron 44 mil lugares), en 2026 se destinan más de 10 mil millones de pesos para 485 obras de construcción y ampliación, orientadas a generar 156 mil 240 nuevos espacios.

Para alcanzar la cifra final de 400 mil plazas, la Secretaría de Educación Pública implementará estrategias como la apertura de bachilleratos sabatinos con tutorías, habilitación de nuevos turnos en planteles con alta demanda, fortalecimiento de la Prepa en Línea, el bachillerato Conafe y la expansión del Bachillerato Nacional Margarita Maza, cuyas inscripciones ya se encuentran abiertas en el portal oficial de la dependencia.