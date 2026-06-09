En plena temporada de huracanes, Conagua suspende sesiones de su Comité Técnico

Por cuarto martes consecutivo y sin ofrecer una justificación oficial, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), suspendió las sesiones informativas del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas (CTOH), que entre otros aspectos, integra, pronostica y analiza el estado y la evolución de las condiciones hidrometeorológicas e hidrológicas de México, así como los posibles impactos de fenómenos naturales.

De acuerdo a las Reglas de Operación y Funcionamiento publicadas el 30 de agosto de 2022 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas debe reunirse de forma ordinaria una vez a la semana y de forma extraordinaria en cualquier momento, ante la ocurrencia de fenómenos meteorológicos e hidrológicos extremos.

A pesar de la insistencia de Excélsior, la Conagua no ha explicado el motivo de la cancelación de las sesiones del CTOH en plena temporada de lluvias, dejando sin información a la opinión pública y la población en general, que a través de las transmisiones en vivo en su página oficial de Facebook, se entera, por ejemplo, de la trayectoria de huracanes, alertas ante el posible desbordamiento de presas, atención de emergencias o almacenamiento en el Sistema Cutzamala.

Desde mediados de abril de 2024, este diario dio a conocer que el Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas operaba de manera irregular, ya que sorpresivamente decidió realizar sus sesiones cada 15 días y no una vez a la semana, como señalan las reglas que la propia Conagua estableció.

Estas reuniones virtuales realizadas los martes a las 10:00 de la mañana, donde se dan cita representantes de todas las direcciones y áreas de la Conagua, dependencias de los tres órganos de gobierno, académicos, investigadores y público en general, se programaron cada dos semanas, pese a que en ese momento se vivía la peor crisis hídrica de la historia en el Valle de México, cuándo el Sistema Cutzamala estuvo a punto de llegar a su "Día Cero".

Según las Reglas de Operación y Funcionamiento, las sesiones del CTOH tienen una parte pública y una parte reservada, donde se deberán exponer y discutir, entre otros temas:

I. Los aspectos importantes a nivel regional o local, de cuenca y nacional, referentes a la magnitud y atención de daños relevantes provocados por sequías e inundaciones o cualquier otro fenómeno natural;

II. Las condiciones meteorológicas, climatológicas e hidrológicas, su evolución y posibles efectos, a fin de proponer medidas en la operación, conservación, rehabilitación y tecnificación de presas y otras obras de infraestructura hidráulica;

III. Por su importancia para la Zona Metropolitana del Valle de México, se dará seguimiento de los almacenamientos, programa de entregas y modificaciones del Sistema de Presas del Cutzamala y otras fuentes de suministro;

IV. En temporada de ciclones tropicales, se dará un seguimiento puntual a su ocurrencia y evolución para detectar las zonas de impacto. Asimismo, se analizará la evolución de los fenómenos de El Niño y La Niña;

V. En el ámbito hidrológico se establecerán espacios para presentar estudios y análisis técnicos que permitan conocer, determinar, pronosticar y dar seguimiento a la evolución y disponibilidad del almacenamiento en las presas bajo la supervisión del CTOH.