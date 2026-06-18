Plazo para recoger tarjeta del Bienestar está por vencer; ¿cuándo es la fecha límite?

La Secretaría de Bienestar informó que las personas que se registraron durante los meses de abril y mayo en la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores o en la Pensión Mujeres Bienestar deberán estar atentas a la entrega de sus tarjetas del Banco del Bienestar, proceso que se realiza del 15 al 21 de junio en todo el país.

Las y los nuevos derechohabientes recibirán un mensaje de texto (SMS) en el número telefónico proporcionado durante su registro, en el que se les indicará la fecha, hora y lugar donde deberán acudir para recoger su tarjeta bancaria, instrumento mediante el cual se depositan de manera directa los apoyos económicos de ambos programas sociales.

Para recibir el plástico es indispensable presentar una identificación oficial vigente en original y copia, así como el talón de registro o comprobante del trámite realizado durante la incorporación al programa.

La Secretaría de Bienestar también habilitó una plataforma digital (ENTREGA_TARJETAS.bienestar) para consultar la información de entrega. Las personas beneficiarias pueden ingresar su Clave Única de Registro de Población (CURP) para conocer el módulo correspondiente y los detalles de la cita.

Las autoridades reiteraron que todos los trámites relacionados con los Programas para el Bienestar son gratuitos y se realizan sin intermediarios. Cuartoscuro

De acuerdo con información oficial, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores otorga actualmente un apoyo de 6 mil 400 pesos bimestrales a personas de 65 años o más, mientras que la Pensión Mujeres Bienestar entrega 3 mil 100 pesos bimestrales a mujeres de entre 60 y 64 años de edad.

Como dato relevante, la Secretaría de Bienestar reportó que durante mayo de este año la pensión para adultos mayores benefició a más de 13.6 millones de personas, mientras que la Pensión Mujeres Bienestar alcanzó a más de 2.7 millones de beneficiarias, consolidándose como uno de los programas sociales con mayor cobertura en el país.

Las autoridades reiteraron que todos los trámites relacionados con los Programas para el Bienestar son gratuitos y se realizan sin intermediarios, por lo que exhortaron a la población a no compartir información personal con terceros ni atender mensajes provenientes de fuentes no oficiales.

Por último se reiteró que la entrega de las tarjetas concluirá el próximo 21 de junio, fecha límite para que las personas convocadas recojan el medio de pago con el que recibirán los depósitos de sus apoyos federales.