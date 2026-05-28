Aguascalientes reúne a especialistas en Congreso de Uva y Vino

Aguascalientes alberga del 28 al 30 de mayo el primer Congreso Internacional de Uva y Vino, encuentro que reúne a productores, empresarios, especialistas y representantes de la industria vitivinícola provenientes de 17 estados del país, así como de Estados Unidos, Portugal, España y Argentina.

Las actividades se realizan en el Foro 3C del Complejo Tres Centurias, donde se desarrollan conferencias, exposiciones y encuentros relacionados con la producción, comercialización y desarrollo del sector vitivinícola.

Durante la inauguración, el secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología de Aguascalientes, Esaú Garza de Vega, señaló que la industria vitivinícola representa una actividad vinculada con la producción agrícola, el turismo y la comercialización.

El funcionario informó que actualmente se realiza un mapeo del sector en la entidad para identificar productores, variedades de uva y capacidades de producción, con el objetivo de generar apoyos dirigidos a esta actividad.

Por su parte, el presidente del Consejo Mexicano Vitivinícola, Salomón Abedrop López, indicó que el vino mexicano ha incrementado su presencia en el mercado en los últimos años hasta en un 700 por ciento.

También señaló que etiquetas mexicanas participan en concursos internacionales y obtienen entre el 10 y el 12 por ciento de las medallas entregadas en esas competencias, pese a que México representa alrededor del 0.4 por ciento de la producción mundial de vino.

En el marco del congreso se firmó un convenio de colaboración entre el Gobierno de Aguascalientes, GS1 México y el Consejo Mexicano Vitivinícola para impulsar a las micro, pequeñas y medianas empresas del sector mediante herramientas enfocadas en productividad y competitividad.

Al encuentro asistieron representantes de organismos vitivinícolas, autoridades estatales y federales, así como integrantes de sectores relacionados con turismo, agricultura y desarrollo económico.