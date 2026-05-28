Legislador morenista reta a golpes a priista en plena Cámara de Diputados

Un conato de violencia se registró este jueves durante la sesión en la Cámara de Diputados, luego de que legisladores de Morena y del PRI protagonizaran una fuerte discusión que estuvo a punto de terminar a golpes.

Los hechos fueron captados en video, donde se observa al diputado veracruzano de Morena, Zenyazen Escobar, retando a golpes al legislador del PRI, Carlos Mancilla, en plena sesión en San Lázaro.

En las imágenes se aprecia como miembros del partido guindo tratan de detener a Escobar para que no llegue a los golpes con Mancilla, quien se encontraba a lo lejos también siendo detenido por compañeros de su bancada.

De acuerdo a ABC Noticias, tras el altercado, diputados de la oposición acusaron al morenista de estar en estado etílico, por lo que comenzaron a corear "antidoping, antidoping".

La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López, por su parte, condenó el hecho al afirmar que esa clase de escenas no pueden tener lugar en la Cámara de Diputados.

"No pueden ser estas escenas, no es posible porque hemos tenido templanza, llevamos más de 29 horas", dijo.

Escándalo por yate incendiado

La explosión e incendio de un yate ocurrido en pasados días en la zona de la Riviera Veracruzana, entre Boca del Río y Alvarado, colocó al diputado Zenyazen Escobar en el “ojo del huracán”, luego de que sus acompañantes, cuatro mujeres, dos de ellas identificadas como funcionaria del Gobierno de Veracruz, resultaron con quemaduras y fracturas al aventarse al agua.

El tema, de por sí delicado, se volvió un asunto público porque el diputado buscó excusarse en medios informativos sobre su presencia en el sitio, al señalar que sólo “pasaba por ahí” en una moto acuática, cuando el parte de la Capitanía de Puerto indica que iba en un yate de su propiedad, lo cual ha insistido en negar.

Los reportes difundidos por autoridades marítimas señalan que la embarcación sufrió una presunta falla eléctrica que derivó en una explosión y el posterior incendio.

El legislador se ocupó de hacer una versión grabada en video, que hizo circular en redes sociales, y en la que explicó que paseaba con su hija cuando escuchó la explosión y acudió en auxilio de las jóvenes.

Luego señaló que la embarcación pertenece a un empresario identificado como Omar López, quien resultó ser una persona muy cercana a su círculo.