Matan a vocero de las juventudes de Movimiento Ciudadano durante altercado vial 

En un altercado vial fue asesinado Adrián Salinas Vázquez, quien fuera vocero de las juventudes de Movimiento Ciudadano en Tlajomulco.

Fue la tarde de este jueves cuando un chofer del transporte público y el conductor de un vehículo particular tuvieron un altercado vial, por lo que, en el cruce de las avenidas Las Rosas y Mariano Otero, en la colonia Jardines del Bosque, en Guadalajara, el conductor del vehículo particular disparó contra el chofer del camión; sin embargo, el disparo impactó a Adrián, quien viajaba como pasajero en el transporte público, perdiendo la vida.

"De los hechos nos refieren que el chofer venía por su ruta en la colonia Jardines del Bosque, cuando un solo tripulante de un vehículo sedán empieza a tener un altercado vial. El chofer continúa con su ruta y el vehículo particular continúa con su agresión. En este punto, el chofer del vehículo particular realiza una detonación, pero impacta a un usuario, que es el occiso, quien venía parado. El agresor se da a la fuga", dijo un policía de Guadalajara.

A través de redes sociales, el gobernador del estado, Pablo Lemus, lamentó los hechos y aseguró que se detendrá al responsable.

"Condenamos este hecho y les aseguro que vamos a dar con el responsable. A sus familiares, mi más sentido pésame y nuestra absoluta solidaridad".

Reproducir Asesinan a Adrián Salinas Vázquez vocero juvenil de MC en Guadalajara

Adrián Salinas Vázquez es hijo de Adrián Octavio Salinas Tostado, director de Proyectos Estratégicos del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, quien lo despidió en redes sociales.

"Vuela alto. No es justo. ¿Por qué a los buenos?"

A través de un comunicado, Movimiento Ciudadano señaló que, en honor a Adrián y por respeto a su familia y amigos, decidieron posponer el evento que habrían de celebrar esta tarde, en el que la delegación de jóvenes rendiría protesta. En su lugar, guardaron un minuto de silencio en su memoria.

Agregaron que "un evento que era de júbilo con nuestras juventudes se convirtió en luto y silencio. El odio y la rabia como forma de vida no pueden ser la constante en nuestra sociedad".

Confiaron en que las autoridades realizarán la investigación correspondiente y que se hará justicia para Adrián y su familia.