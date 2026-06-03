Gobierno de Playa del Carmen clausura tiradero clandestino tras denuncia ciudadana

La presidenta municipal Estefanía Mercado, atendió el reporte de un predio utilizado para la disposición ilegal de residuos, donde fueron detectadas más de 40 toneladas de basura.

Luego de una denuncia sobre la disposición irregular de residuos en un predio de Playa del Carmen, el gobierno municipal encabezado por Estefanía Mercado realizó una inspección en la zona y confirmó la existencia de un tiradero clandestino que representaba un riesgo ambiental y sanitario para los habitantes cercanos.

Durante el recorrido de supervisión, autoridades municipales localizaron llantas, escombros, tinas de baño, electrodomésticos, vehículos abandonados y diversos residuos sólidos acumulados tanto en la parte frontal como al interior del predio. De acuerdo con la evaluación preliminar, en el sitio fueron detectadas más de 40 toneladas de basura.

El caso cobró relevancia luego de que vecinos expresaran su preocupación por los olores generados en el área, ubicada cerca de viviendas y de un centro educativo, situación que se agravó por las altas temperaturas registradas en la región.

La presidenta municipal, Estefanía Mercado, señaló que la administración actuó de manera inmediata para atender la denuncia y proceder conforme a la normatividad vigente.

Esto que encontramos no es un juego. Es un tiradero clandestino en Playa del Carmen. El impacto ambiental que está ocasionando es muy grande y es algo importante que nuestra sociedad debe saber”, afirmó.

La alcaldesa informó que las autoridades colocarán las medidas de seguridad correspondientes y vigilarán el cumplimiento de las disposiciones impuestas al predio.

Vamos a imponer las medidas de seguridad que sean necesarias y, en caso de incumplimiento, actuaremos conforme a la ley. Todo el que le haga daño a Playa del Carmen enfrentará las consecuencias legales correspondientes”, advirtió.

Mercado destacó que la atención a este tipo de denuncias forma parte de la estrategia municipal para combatir prácticas que afectan el medio ambiente, la salud pública y la imagen urbana del destino turístico.

En Playa del Carmen venimos a poner orden y así lo seguiremos haciendo”, sostuvo.

El gobierno municipal informó que continuará con las investigaciones para determinar responsabilidades y dará seguimiento a las acciones necesarias para evitar que el predio vuelva a ser utilizado como sitio de disposición ilegal de residuos.