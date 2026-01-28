La plataforma de datos de NetApp impulsa las operaciones de datos del Super Bowl LX

Como Socio Oficial de Infraestructura de Datos Inteligente de los San Francisco 49ers y de la National Football League (NFL), NetApp proporciona la plataforma de datos de nivel empresarial que potencia las experiencias digitales y físicas de los aficionados al fútbol americano, ya sea que sigan el partido desde el Levi’s Stadium o desde otro lado del mundo.

"El mundo funciona con datos, incluso en una industria tan física como el deporte", afirmó Gabie Boko, Chief Marketing Officer de NetApp. "Optimizar datos para innovar no se trata únicamente de dónde residen, sino también de cómo se mueven. No hay un lugar donde esto se evidencie de manera más clara que en el Levi’s Stadium durante el Super Bowl. Aunque el estadio no es un centro de datos tradicional, durante un partido se transforma en un centro de datos interactivo, ya que la información circula por todas partes".

A medida que el fútbol americano ha evolucionado junto con la tecnología, la creciente cantidad de datos que genera el deporte podría perderse fácilmente en el caos. Sensores que registran cada pase, fotos y vídeos que documentan cada jugada, y las interacciones de los aficionados en redes sociales generan nuevos puntos de datos que actúan como un registro permanente de cada partido. Para gestionar los enormes volúmenes de información que se producirán durante el Super Bowl LX, los 49ers y la NFL han implementado una Infraestructura de Datos Inteligente basada en soluciones de NetApp, proporcionando la base sólida necesaria para liberar todo su potencial creativo.

"Ubicado en el corazón de Silicon Valley, el Levi’s Stadium ya cuenta con estándares tecnológicos de primer nivel, pero como sede del Super Bowl LX, el objetivo es ofrecer una experiencia excepcional a los aficionados donde estén", afirmó Costa Kladianos, vicepresidente ejecutivo y responsable de Tecnología de los 49ers. "El almacenamiento de alto rendimiento es un componente crítico de las operaciones de datos, que permiten desde alimentar la pantalla 4K al aire libre más grande de la NFL hasta monitorear en tiempo real el inventario de tiendas y concesiones. Gracias a NetApp, contamos con la Infraestructura de Datos Inteligente con flexibilidad y capacidad necesarias para ofrecer una experiencia de clase mundial a todos los aficionados".

Por su parte, Gary Brantley, Chief Information Officer de la NFL, destacó la expansión internacional de la liga: "Durante la última temporada, la NFL ha fortalecido su presencia global, incluyendo la organización de un partido de temporada regular en Madrid por primera vez en 2025. Los datos son esenciales para llegar a millones de personas en el mundo con interacciones de alta calidad. La Infraestructura de Datos Inteligente impulsada por NetApp permite garantizar el mismo nivel de experiencia para los aficionados globales, asegurando que la emoción del juego se perciba de la misma manera, siempre y en cualquier lugar".