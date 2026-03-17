Servando Gómez, 'La Tuta', se declara no culpable en EU

Servando Gómez Martínez, La Tuta, exlíder de La Familia Michoacana y de Los Caballeros Templarios, se declaró no culpable de narcotráfico en una corte de Nueva York en la que tiene dos cargos federales por conspirar para traficar narcóticos hacia Estados Unidos.

Ante el juez John G. Koeltl en la corte federal de Manhattan y acompañado por su abogado Thomas Ambrosio, La Tuta se dijo inocente de la acusación que pesa en su contra. La audiencia de la preparación de juicio en contra del narcotraficante se había pospuesto por tres meses ante la posibilidad de un acuerdo.

Servando Gómez, 'La Tuta' Cuartoscuro

La próxima audiencia del exlíder de Los Caballeros Templarios está programada para el próximo 24 de junio y sería la de la preparación del juicio, a menos que los fiscales y la defensa del capo den a conocer que están en vías de un acuerdo de culpabilidad, con lo que se reduciría la condena de La Tuta a cambio de brindar información al gobierno.

Hasta su próxima audiencia, el capo permanecerá en prisión en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, en Nueva York. El abogado que lo representa fue designado de oficio y hasta ahora La Tuta no ha contratado a un litigante privado para que lleve su caso ante las autoridades estadunidenses.

Servando Gómez, 'La Tuta' Cuartoscuro

México entrega a EU a La Tuta

Servando Gómez Martínez, La Tuta, fungía como líder de Los Caballeros Templarios hasta su captura el 27 de febrero de 2015 por un escuadrón de élite de la entonces Policía Federal en Morelia, Michoacán, hasta donde lo rastrearon las autoridades mexicanas.

La Tuta, quien con recursos legales había frenado su entrega a Estados Unidos donde se ofrecía una recompensa millonaria por él, fue finalmente enviado a ese país en agosto de 2025 como parte de un segundo grupo de capos y delincuentes que eran requeridos por autoridades estadunidenses.

Servando Gómez, 'La Tuta' Cuartoscuro

vjcm