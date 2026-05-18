Hot Sale Sears 2026: el mejor momento para estrenar

Con la llegada del Hot Sale 2026, Sears México presenta una temporada de ofertas diseñadas para quienes buscan renovar su hogar, actualizarse en tecnología o darle un nuevo estilo a su clóset, aprovechando algunas de las promociones más atractivas del año.

Del 25 de mayo al 2 de junio, la tienda departamental ofrecerá hasta el 50% de descuento, 18 meses sin intereses o hasta un 15% adicional con Crédito Sears en miles de productos disponibles tanto en tiendas físicas como en línea.

Ofertas únicas solo en Sears

Entre las categorías más esperadas destacan las pantallas con promociones de hasta 50% de descuento más 18 MSI en marcas como Samsung, LG y Hisense, por mencionar algunas.

A unas semanas de la máxima fiesta del futbol, la temporada se convierte en la oportunidad perfecta para transformar la experiencia en casa y disfrutar cada partido con una nueva pantalla.

Sin embargo, el hogar también será protagonista con descuentos de hasta el 55% en línea blanca y muebles, más hasta 18 MSI, además de facilidades de pago para quienes buscan renovar espacios o equipar su casa con productos de Mabe, Whirlpool, Oster, entre otros.

Para quienes quieren mejorar su descanso, los colchones tendrán hasta el 40% de descuento y 18 meses sin intereses, incluyendo opciones de marcas como Restonic y Luuna, entre muchas otras.

Los colchones tendrán hasta el 40% de descuento y 18 meses sin intereses.

La moda se suma a la temporada con descuentos de hasta el 50% y beneficios adicionales al pagar con Crédito Sears.

Además, durante este Hot Sale será posible encontrar prendas, calzado y accesorios de marcas como Levi’s, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Nine West y más.

De igual forma la tecnología y el entretenimiento ocupan un lugar importante con promociones en audio, cómputo y telefonía de algunas marcas como Apple, Lenovo, Huawei y JBL, mientras que las motocicletas y accesorios contarán con descuentos de hasta 50% más 20 MSI.

Como parte de la experiencia de compra, los clientes podrán acceder a envío gratis en compras mayores a $299, recoger sus pedidos en tienda en tan solo dos horas y aprovechar meses sin intereses con bancos participantes.

Con promociones únicas en categorías clave para el hogar, la tecnología y el estilo personal, Hot Sale Sears 2026 se perfila como una de las mejores oportunidades del año para estrenar y comprar con mayores beneficios. ¡No te la pierdas!