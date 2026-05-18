Identifican a víctimas de masacre en Puebla; bebé murió asfixiada mientras su madre la protegía

Una "escena tétrica" de violencia extrema sacudió a la comunidad aislada de Texcalapa, a 20 minutos de esta cabecera municipal, donde diez personas fueron asesinadas con disparos en la cabeza tras una presunta disputa familiar.

Testimonios de los servicios de emergencia que atendieron el reporte inicial revelaron que nueve cuerpos yacían sin vida dentro del domicilio de Cecilio Torres —seis de ellos en la sala—, mientras que una joven herida falleció a bordo de la ambulancia.

"Nos reportaron varios heridos de bala. Al llegar nos encontramos en una casa con un ambiente algo pesado. La casa se encuentra retirada, como tal no había mucho resguardo mas que los policías municipales. Al llegar a la casa nos encontramos una escena tétrica en donde había varios heridos con arma de fuego, con disparos en la cabeza”, narró José Manuel Martínez Martínez, paramédico de Tehuitzingo.

El reporte era de heridos en la casa de Cecillio Torres.

Un paramédico describió la "escena tétrica" del multihomicidio de 10 personas en Tehuitzingo. Ángeles Velasco

"Con signos vitales sólo alcancé a contar uno que fue el que transporté. Lamentablemente falleció en el camino la chica y de los que estaban sin signos vitales, en la sala dentro de la casa eran alrededor de seis. Los que fallecieron ahora sí que son diez, fallecieron diez víctimas”, agregó.

De acuerdo a la Fiscalía de Justicia de Puebla, el multihomicidio se debe presuntamente a una disputa familiar que cobró la vida de seis integrantes de la familia Torres, la esposa Marcela y sus hijos Gabriela, José María y Roberto, además de Martha, quien trató de proteger a su bebé, que murió asfixiada.

Reproducir La policía resguarda la zona aledaña al velorio de las víctmas.

Además, cuatro trabajadores, uno mecánico del pueblo de Tehuitzingo, quien había acudido la mañana del sábado a arreglar un carro y hoy esperan su cuerpo.

Hay indignación, pues entre las personas asesinadas hay menores de 12 y 14 años de edad, a quienes recuerdan como personas muy sociables.

"Todos los conocemos, los conocía de vista. Eran trabajadores, de hecho una de las víctimas menores de edad, era un chico que la verdad le gustaba trabajar, un chico amigable que aunque no te conociera te saludaba, él le gustaba hacer amigos”, abundó al paramédico.

Mientras esperan que los cuerpos lleguen a su tierra y se les de sepultura, piden se haga justicia.

Reproducir Entre las víctimas mortales se confirmó la identidad de seis miembros de la familia Torres Cecilio.

"Que se haga justicia, desconozco la mecánica de lo que haya pasado. Cuentan versiones, no sé cual sea la realidad, sí desconozco, pero que se haga justicia. Que hayan matado, masacrado a niños, a menores de edad, se me hace injusto independientemente de los problemas que tengan los adultos. No estoy de acuerdo en que se matan, pero como tal se haga justicia”, indicó.