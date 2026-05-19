Urge revitalizar a los museos; entre la alta calidad y un profundo rezago

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México es un país con una gran cantidad de museos de muy alta calidad; sin embargo, para su dimensión geográfica y demográfica, se trata de un número sumamente insuficiente, además de tener una muy baja diversidad temática y capacidad de oferta novedosa.

A nivel mundial, Suecia es considerado el país que tiene una mayor cantidad de museos por habitantes, pues tiene alrededor de 160 por cada millón de personas. En números absolutos, Estados Unidos lideran la disponibilidad absoluta de museos con un total de alrededor de 33 mil museos totales, para una población de alrededor de casi 350 millones de personas, es decir, casi 95 museos por cada millón de habitantes.

Otros países con una cantidad muy relevante de museos, en números absolutos son Alemania, con 6,741; Japón, con 56,738; China, con 5,535; Rusia con 5,415; Francia, con 4,811; Brasil, con 3,906; Italia, con 3,195, Reino Unido, con 3,183; Canadá, con 2,245 y España, con 1,732. Estos datos invitan a revisar de manera urgente lo que pasa en nuestro país, ante la conmemoración del 18 de mayo, del Día Internacional de los Museos.

Urge revitalizar a los museos Especial

Los datos en México

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México habría, en el año 2025, un aproximado de 1,200 museos públicos y privados que reportaron información sobre su estructura y oferta general. Para ponerlo en perspectiva, tendríamos una tasa de apenas 9 museos por cada millón de habitantes, es decir, una proporción 10 veces menor a la de los EU y 18 veces menos que la disponibilidad reportada en Suecia.

Es interesante observar que en México muy pocas personas asisten a museos. En efecto, en el año 2016 se tuvo un registro de 167,513 visitantes; en el 2017 creció a 171,627; en el 2018 fueron 182,869; en el 2019 186,125; en el 2020, año en que prácticamente cerraron todos los museos del país, el número de visitantes de apenas 13,158; en el 2021 hubo una recuperación a 81,296 visitantes; en el 2022 fueron 215,367; en el 2023 se llegó a 180,977; en el 2024 fueron 180,903, mientras que en 2025 se reportó la mayor cifra de la serie con 191,316.

Para dimensionar estos datos, basta decir, que el año de mayor asistencia, es decir, el 2025, es decir, una cifra que representa apenas 0.14% de la población nacional. SIise compara ese porcentaje, con el del 2019, el porcentaje es exactamente el mismo, 0.14% de la población total de México.

Otra cuestión a destacar es que la disponibilidad de museos registra una muy alta concentración en las entidades más densamente pobladas de México: Ciudad de México concentra 166 de los 1,215 disponibles, es decir, el 13.66% del total nacional. En segundo lugar se encuentra Estado de México, con 78 museos; Jalisco tiene 71; Guanajuato, 60, Puebla, 60; Coahuila, 58; Chihuahua, 50; Nuevo León, 47; Querétaro, 46; Hidalgo, 46; Veracruz, 45; y Zacatecas y Guerrero, 37 museos casa uno de ellos.

Respecto de la limitada variedad temática y capacidad de curaduría, es importante decir que el Inegi clasifica en cuatro grandes grupos de temas la oferta museística del país: 44.4% son museos de temas históricos; 23.5% de arte; 20% de arqueología; 5.9% de ciencia; y 6.2% de “otros temas entre los que destacan: paleontología, medio ambiente y ecología, industria y tecnología.