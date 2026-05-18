Granizada golpea a Hidalgo: colapsa techos y deja severas afectaciones en municipios

Una intensa granizada acompañada de lluvia azotó distintos municipios de Hidalgo, dejando severas afectaciones tanto en zonas agrícolas como urbanas.

Los daños más graves se registraron en comunidades del Valle de Tulancingo, donde productores reportaron el colapso de invernaderos y pérdidas millonarias en cultivos de jitomate, mientras que en municipios como Pachuca, Mineral de la Reforma, Actopan y Tepeapulco se reportaron anegamientos de vialidades.

Las comunidades de Las Barrancas, en Acatlán, así como diversas localidades de Cuautepec de Hinojosa y zonas de Metepec, fueron de las más afectadas por la granizada que cayó con gran intensidad durante varios minutos y destruyó estructuras agrícolas completas.

Campesinos y productores señalaron que el hielo perforó cubiertas plásticas, dobló estructuras metálicas y arrasó con plantíos de jitomate, milpas y plántulas que representaban meses de inversión y trabajo.

En algunos casos, los daños fueron totales, dejando sin sustento inmediato a familias que dependen de la producción agrícola.

“En cuestión de minutos se perdió todo”, relataron habitantes afectados, quienes describieron la granizada como una de las más fuertes registradas en los últimos años en la región.

Colapso de un techado de un Centro de Desarrollo Comunitario Foto: Especial

Además de las afectaciones al campo, las lluvias provocaron importantes anegamientos en calles y avenidas de Pachuca, Mineral de la Reforma, Actopan y Tepeapulco, donde automovilistas enfrentaron complicaciones para circular debido a la acumulación de agua.

En Actopan, el peso del agua y el granizo provocó además el colapso de un techado de un Centro de Desarrollo Comunitario, generando alarma entre vecinos y movilización de cuerpos de emergencia para revisar posibles riesgos en la zona.

Ante la magnitud de las afectaciones, productores y habitantes solicitaron la intervención de autoridades estatales y federales para realizar recorridos de evaluación y activar apoyos emergentes que permitan atender a las familias damnificadas y recuperar parte de la infraestructura agrícola dañada.

El granizo destruyó estructuras agrícolas completas Foto: Especial

JCS