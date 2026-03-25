El Plan B, entre el cabildeo solitario de Adán Augusto y el espectáculo de los ‘detentes’

El salón de plenos del Senado estaba prácticamente vacío; incluso los escaños alrededor estaban vacíos. Nadie escuchaba la conversación del exlíder de los senadores morenistas, Adán Augusto López Hernández, con el líder de los senadores petistas, Alberto Anaya.

La atención estaba lejos de ellos, en la sesión de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, donde el oficialismo y la oposición hablaban del Plan B, pero las panistas Lilly Téllez y Gina Campuzano captaron el momento en que Adán Augusto gesticulaba, movía insistentemente las manos, hacía el cuerpo para atrás, mientras Alberto Anaya, sereno, como siempre, apenas movía la boca para conversar con el tabasqueño.

De pronto Adán Augusto sonreía y Alberto Anaya hacía una mueca que parecía una sonrisa.

Sólo unos minutos antes, en las salas donde sesionaban las comisiones unidas, Adán Augusto, Javier Corral, Manuel Huerta e Ignacio Mier, actual coordinador de los senadores de Morena, hicieron una especie de team back, mientras se fijaban las posiciones de los grupos parlamentarios. Ignacio Mier y Adán Augusto salieron de las salas y después el tabasqueño hablaba con Anaya.

La posición del PT en contra de adelantar la revocación de mandato al día de las elecciones federales de 2027 y permitir que la Presidenta de la República haga campaña ha convertido a su bancada en el Senado en el centro de atención en las últimas dos semanas, porque de pronto da señales de entendimiento y respaldo pleno a Morena y después hace lo contrario.

Ayer, la ausencia de los dos únicos petistas que forman parte de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, Alejandro González Yáñez y Lizeth Sánchez, fue notoria.

Lo que sigue

A Morena y a sus aliados del Verde no les hicieron falta esos votos ayer, porque tuvieron la mayoría absoluta para aprobar el Plan B, con 24 votos a favor y 11 votos de la oposición en contra. Pero los votos del PT serán fundamentales para la aprobación en el pleno.

“Yo pensé que la oposición, sobre todo el PRIAN, iba a estar muy feliz, muy contentos, iban a estar hasta muy animados, pero los veo, como dicen en mi tierra, zurrándose del miedo”, expresó socarrón el morenista Manuel Huerta, quien sacó un “detente” con la imagen de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, con el Escudo Nacional detrás de ellos como un sol e imágenes religiosas alrededor.

¡Fíjense! Yo no sé por qué a esta estampa del compañero Pável (Jarero) le tienen tanto temor. Tanto temor aquí. Para que vean el arma secreta, ni tan secreta, pero es muy importante ver aquí a Andrés Manuel y Claudia, pero no son ellos. Lo que tienen que entender es que el temor que le tiene el Prian y sus adláteres de aquí, que fingen demencia…”, continuaba Huerta, mientras desde los asientos del PAN salió el grito: “¡y los del PT!”

Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Senado

Así, entre gritos, burlas, enfrentamientos y sin argumentos jurídicos, fue nuevamente la tónica del llamado debate de aprobación del Plan B.

El debate por la mañanera

Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, dijo que esta reforma es un engaño porque mete por la puerta de atrás el derecho de una Presidenta de la República a participar en las elecciones y le autoriza a usar aún más espacios en medios de comunicación, aun cuando ya tiene la llamada “mañanera”, que no está regulada por ninguna ley.

“Quien ve la mañanera lo hace por amor”, le contestó el morenista Pável Jarero.

La priista Claudia Anaya criticó que Morena olvide los debates del siglo XIX para construir una República federal y ahora pretenda pasar por encima de los estados. En el siglo XIX, le contestó el verdeecologista Luis Alfonso Silva, hubo un debate entre conservadores y liberales, y fueron los conservadores quienes buscaron a Maximiliano de Habsburgo para que gobernara México; pues entonces, como ahora, no les gusta que sea el pueblo el que decida, y aseguró que antes ni siquiera se permitía hablar a la oposición.

“Pues sería en la época de Belisario Domínguez”, le contestó el panista Marko Cortés, quien relató que entre 2006 y 2012, cuando coincidió con Pablo Gómez como senadores, Gómez jamás se bajó de la tribuna y nunca le impidieron hablar a él ni a nadie más de quienes hoy son de Morena.

Ricardo Anaya Senado

La lucha por Oaxaca

Y después ambos protagonizaron una confrontación por la revocación de mandato del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara. Marko Cortés lo puso como ejemplo del riesgo que corre la Presidenta: perder ante el pueblo harto de inseguridad, falta de medicinas y problemas económicos.

Luis Alfonso Silva le dijo que el gobernador de Oaxaca no perdió la revocación; por el contrario, fue ratificado por el pueblo, a lo que Cortés le respondió que lo logró con trampas electorales.

“Fue una porquería lo que hicieron en Oaxaca. Ese es el mejor ejemplo que tenemos. No nos venga a presumir ese ejercicio”, remató la priista Carolina Viggiano ante Silva Romo.