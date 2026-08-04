Pietro Parolin abordará crisis de desaparecidos y violencia familiar en su visita a México

En su visita de dos días a nuestro país, el secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolin, sostendrá un encuentro con integrantes del Diálogo Nacional por la Paz, asociación civil que durante los últimos cuatro años ha enfocado sus esfuerzos para entender las causas de la violencia en México, así como para construir la paz y recomponer el tejido social.

El propósito de la reunión con Parolin radica en mostrarle lo realizado por católicos y no católicos en el ámbito de pacificación durante más de 48 meses de trabajo, lo cual implicará explicar los desafíos que un país como México enfrenta en el rubro de la seguridad, comentó en entrevista con Grupo Imagen Jorge Atilano González Candia, director ejecutivo del Diálogo Nacional por la Paz.

“Sí, en esta visita como iglesia, como organizaciones sociales, se nos invitó para poderle compartir lo que ha sido el caminar del Diálogo Nacional por la Paz. La intención es que vea la diversidad de actores que están participando, católicos y no católicos, empresarios, autoridades locales, familias buscadoras, académicos; uno es la composición del grupo y de ahí presentar el camino que se ha hecho en estos cuatro años y los logros que se han alcanzado, los retos que tenemos y el gran desafío que es construir la paz en este país”, resumió el jesuita.

–Cuáles son los principales retos que han identificado desde el Diálogo Nacional por la Paz y que le serán detallados al cardenal Pietro Parolin en el encuentro de este miércoles?, se le planteó.

–El tema de la desaparición en México sigue siendo un tema pendiente para nuestro país. El tema del crecimiento de la violencia, sobre todo la violencia en las familias, y la necesidad de seguir avanzando en la articulación de actores en el ámbito local para ponerse de acuerdo en la construcción de la paz, enlistó el también director del Centro de Investigación y Acción Social (CIAS por la Paz), una obra de la Compañía de Jesús en México.

En el diagnóstico que se le presentará al funcionario vaticano se incluirá un estudio reciente efectuado entre distintas autoridades y la iglesia católica en el que se revela que la violencia familiar ha incrementado en la sociedad mexicana.

“Sí, de las violencias que han crecido más en las estadísticas es la violencia familiar y, pues por ser el núcleo de la sociedad, es algo que repercute en el ámbito vecinal, en el ámbito escolar o el ámbito laboral. Por eso vemos que una atención especial por parte de las iglesias en este trabajo por la paz son las familias”, abundó González Candia.

El Diálogo Nacional por la Paz surgió en la segunda mitad del año 2022, semanas después de que fueron asesinados los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar en la comunidad de Cerocahui, Chihuahua, por intentar impedir el secuestro de un guía de turistas a manos de integrantes del crimen organizado.

En esa agrupación participa la Conferencia del Episcopado Mexicano, la Compañía de Jesús, religiosas, laicos, expertos en seguridad y reconstrucción del tejido social, víctimas de la violencia y catedráticos, quienes han propuesto una agenda nacional por la paz y diseñado metodologías para la pacificación del país.Agenda de Pietro Parolin en México

Este martes, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) confirmó la visita a nuestro país del cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado de la Santa Sede, a través de un comunicado de prensa.

“Su presencia entre nosotros fomenta la cercanía de la Santa Sede con el pueblo de México, muestra el compromiso de la Iglesia Católica en la construcción de paz y reaviva en nuestros corazones el anhelo de contar con la presencia y bendición directa de Su Santidad en nuestra patria mexicana”, resaltó el clero católico mexicano.

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