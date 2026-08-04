Sheinbaum recibirá al secretario del Vaticano; crecen expectativas por posible viaje del Papa León XIV

El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano y principal colaborador del Papa León XIV, realizará una visita de dos días a México, donde sostendrá reuniones con autoridades civiles y religiosas, en un viaje que ha despertado expectativas sobre una posible visita del Sumo Pontífice al país.

De acuerdo con fuentes vaticanas consultadas, la estancia de Parolin en la Ciudad de México es considerada oficialmente una visita "de cortesía" a la jerarquía católica mexicana. Sin embargo, no se descarta que durante sus encuentros se aborde la eventual visita del Papa León XIV a México, un viaje que aún no tiene fecha definida.

Sheinbaum recibirá a Pietro Parolin

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo confirmó este martes 4 de agosto de 2026 en el marco de su conferencia mañanera, que recibirá al secretario de Estado del Vaticano mañana miércoles, a las 10:00 horas, en Palacio Nacional.

El encuentro forma parte de la agenda oficial del cardenal durante su visita a México y representa uno de los primeros acercamientos entre el nuevo gobierno mexicano y la administración encabezada por el Papa León XIV.

Durante su estancia en la capital del país, Pietro Parolin se hospedará en la Nunciatura Apostólica, desde donde también sostendrá reuniones privadas con integrantes de la Iglesia católica mexicana.

El secretario de Estado del Vaticano arribará a México la tarde-noche de este martes 4 de agosto de 2026, procedente de Guatemala, país que conmemoró el 90 aniversario de sus relaciones diplomáticas con la Santa Sede.

La visita a territorio guatemalteco comenzó el pasado 1 de agosto e incluyó encuentros con autoridades civiles, obispos y sacerdotes, además de una celebración eucarística en el Santuario Arquidiocesano de Adoración Perpetua, con la que concluye su agenda antes de viajar a México. Está previsto que el cardenal regrese a Roma el próximo jueves 6 de agosto.

El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano y principal colaborador del Papa León XIV, realizará una visita de dos días a México. Cuartoscuro

¿Por qué la visita de Pietro Parolin es relevante?

Desde la elección del Papa León XIV, el cardenal Pietro Parolin ha desempeñado un papel clave en la preparación de los futuros viajes apostólicos del Pontífice.

Como secretario de Estado del Vaticano, suele visitar con anticipación los países que el Papa contempla incluir en su agenda internacional para reunirse con obispos, autoridades civiles y representantes de la Iglesia, además de coordinar los aspectos diplomáticos, pastorales y logísticos de una eventual visita papal.

Por ello, la presencia de Parolin en México ha generado especulaciones sobre la posibilidad de que el país sea incluido próximamente en la agenda internacional del Papa León XIV, pues al menos en dos ocasiones, el jerarca de la iglesia ha manifestado a obispos mexicanos su deseo de visitar México "pronto" para encomendar su pontificado a la Virgen de Guadalupe.

Cabe mencionar que el Pontífice mantiene un vínculo especial con la Basílica de Guadalupe, ya que fue ordenado obispo el 12 de diciembre de 2014, fecha en que la Iglesia celebra la festividad guadalupana.

Aunque el Vaticano no ha anunciado oficialmente un viaje apostólico a México, la visita de Pietro Parolin alimenta las expectativas de que pueda concretarse en los próximos meses.

¿Cuál fue la última visita de un Papa a México?

La última visita de un Papa a México ocurrió en febrero de 2016, cuando el Papa Francisco realizó una gira pastoral que incluyó la Ciudad de México, Ecatepec (Estado de México), Morelia (Michoacán), San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez (Chiapas), además de Ciudad Juárez, Chihuahua.

A una década de aquella visita, millones de fieles católicos permanecen atentos a cualquier anuncio sobre el posible primer viaje del Papa León XIV a territorio mexicano.