Confirman primer caso de gusano barrenador en Aguascalientes

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) confirmó la detección del primer caso de gusano barrenador del ganado (GBG) en el estado de Aguascalientes.

De acuerdo a ABC Noticias, el hallazgo, que involucraba a un animal mantenido bajo observación epidemiológica, encendió las alertas sanitarias en la región central del país.

Ante la confirmación de este foco de infestación, el organismo federal, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (Sedrae), anunció la puesta en marcha de un dispositivo nacional de emergencia para contener el avance y evitar la propagación de esta plaga.

México acumula más de 25 mil casos de gusano barrenador

Desde noviembre de 2024, México ha registrado 25 mil 107 casos de gusano barrenador, de los cuales 1 mil 190 permanecen activos, de acuerdo con datos oficiales actualizados al 17 de mayo.

Aunque Chiapas concentra el mayor número acumulado de casos, actualmente Veracruz y Puebla reportan la mayor cantidad de infecciones activas.

El gobierno también confirmó en abril un caso en un perro de la Ciudad de México, lo que evidenció la expansión de la plaga hacia nuevas zonas.

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JCS