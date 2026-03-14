Piden eliminar impuestos a prestaciones salariales; exhorta la CROC a la STPS

El Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) pidió al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Murath Baruch Bolaños, apoyo con una iniciativa de reforma que erradique los impuestos a las prestaciones contractuales.

Lo anterior como parte de “un plan para ayudar a la economía de los compañeros y las compañeras”, dijo Isaías González Cuevas, secretario general del sindicato, durante el LXX Consejo Nacional Ordinario de la CROC en la Ciudad de México.

Además del secretario de Trabajo y Prevención Social, también estuvieron presentes en el evento el líder del Sindicato de Telefonistas, Francisco Hernández Suárez, y los delegados de las 32 federaciones estatales de la CROC, quienes refrendaron su apoyo a González para seguir frente al sindicato.

Si se da algún día que las prestaciones contractuales no paguen impuestos, el trabajador recibe el dinero, la trabajadora, ¿y que hace con ese dinero? Lo gasta, lo gasta aquí y crece el mercado interno, y cuando crece el mercado interno, pues hay que pagar IVA, y otra vez vuelve el dinero al erario. Entonces, es un círculo virtuoso”, aseguró González durante su intervención.

Por su parte, Bolaños dijo que se revisaría el tema, pero aclaró que la prioridad del gobierno federal está en implementar la recién aprobada reforma de las 40 horas y los aumentos salariales.

“Vamos a ir revisando esto a la medida de lo que sea factible”, comentó el secretario del Trabajo ante los presentes.

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