Jueza frena temporalmente extradición de “El Jardinero”

La jueza Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, Azucena Lazalde Íñiguez, frenó, por el momento, la extradición inmediata de Audias “N”, alias “El Jardinero”, operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), requerido por autoridades de Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada.

La determinación se tomó luego de que fue admitido a trámite un juicio de amparo promovido por la defensa del imputado. Como parte de ese recurso, se concedió una suspensión que impide su traslado inmediato al país vecino, al considerar que la entrega podría afectar sus derechos si se realiza sin agotar el debido proceso.

De acuerdo con la resolución, las autoridades mexicanas deberán detener cualquier procedimiento de entrega inmediata mientras se resuelve el fondo del amparo.

Audias “N”, conocido como “El Jardinero”, ha sido identificado como uno de los principales generadores de violencia dentro del CJNG. También ha sido señalado como posible sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes. Por ahora, permanecerá recluido en un penal de alta seguridad en territorio nacional.

El gobierno de Estados Unidos lo acusa de participar en operaciones de tráfico de drogas, armas y lavado de dinero, motivo por el cual solicitó su extradición para que sea juzgado en cortes federales.

“El Jardinero” es recluido en el Altiplano

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la medida de prisión preventiva en contra de Audias "N", conocido como “El Jardinero”, identificado como líder operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por su presunta participación en los delitos de portación de armas de fuego y cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

“El Jardinero” fue trasladado en una camioneta blindada, bajo un fuerte dispositivo de seguridad, al penal de máxima seguridad de El Altiplano.

De acuerdo con el proceso judicial, la autoridad correspondiente calificó como legal la detención del imputado. Posteriormente, el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó la imputación durante una audiencia realizada por videoconferencia.

Tras la exposición de los cargos, la defensa de Flores Silva solicitó la duplicidad del término constitucional, con el fin de contar con más tiempo para que se defina su situación jurídica.

Audias "N" fue detenido en el estado de Nayarit como parte de un operativo encabezado por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. En esta acción participaron elementos de la Secretaría de Marina (Marina), a través de sus fuerzas especiales.

El caso continuará su curso conforme a los plazos establecidos por la ley, mientras la autoridad judicial determina la situación legal del presunto integrante del CJNG.

jcp