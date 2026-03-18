Pide Morena en San Lázaro reforzar T-MEC contra la corrupción

La Cámara de Diputados ayudará al análisis del Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para fortalecer el artículo 27 dedicado al combate de corrupción entre las tres naciones.

Y es que, de acuerdo con el vicecoordinador del partido Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, se necesita reforzar las medidas para cerrar los espacios por donde la corrupción podría entrar.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para la Primera Emisión de Imagen Radio, el morenista se dijo optimista y confió en que “finalmente el Tratado se ratifique por el bien de las tres naciones”. Sin embargo, apuntó, hay puntos en los que se debe trabajar entre las tres delegaciones, “no debemos de normalizar la política arancelaria, […] eso le quitaría la esencia”.

“Sí podemos fortalecer el capítulo 27, está dedicado a la lucha contra la corrupción, por la integridad de las instituciones de los tres países. Creo que debemos de aprovechar para combatir flagelos que son sumamente perjudiciales para todos, pero principalmente para nosotros. Necesitamos un fortalecimiento aduanero más allá de la simple colaboración, requerimos pasar a otros niveles. Porque el huachicol fiscal pues sigue siendo uno de los grandes golpes a nuestra economía y permite la formación de redes criminales muy fuertes”.

El legislador apuntó que la misma situación pasa con el tráfico de armas, “no solamente las que entran de manera lícita, sino un cúmulo de armas que aprovechan la porosidad de las fronteras para entrar a nuestro país”.

“Hay también un flujo de dinero en efectivo que tiene que ver también con actividades fuera de la ley. Al igual que en el caso del capítulo relacionado con la política laboral, creo que las normas anticorrupción de los tres países tienen que endurecerse y fortalecerse la lucha contra la impunidad”.

Por ello, este miércoles los diputados analizarán lo vertido en el Tratado, y todas sus observaciones serán enviadas a la delegación encargada de las negociaciones y que es encabezada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

“Está abierto, todavía no se establece con claridad la agenda y las conclusiones de los eventos que tendremos el día de hoy. Se las vamos a hacer llegar, se las presentaremos formal y respetuosamente a nuestro secretario de Economía”.

Finalmente, y respecto al huachicol fiscal, Ramírez Cuéllar sostuvo que este delito representa un quebranto multimillonario muy importante para las finanzas mexicanas, por lo que se necesitan fortalecer las medidas internas en el sistema aduanero.