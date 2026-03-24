Pescadores entierran producto por olor a petroleo

PARAÍSO, Tab.— Luego que se registrara la contaminación del Río Seco en este municipio de Tabasco, los sectores productivos empiezan a resentir las consecuencias.

El golpe más severo lo resienten los pescadores. Ángel Gustavo, uno de ellos, aseguró a Excélsior que su preocupación es porque la captura del día tiene olor a combustible y eso la hace no ser apta para consumo humano y tampoco para consumo animal.

"Cómo se lo voy a dar si yo quiero a mis perros", expresó, al señalar que enterrar el producto es la única salida.

La impotencia crece porque asegura que tampoco hay a quién reclamarle: "Nosotros, ¿a quién le reclamamos si somos pescadores libres?".

Pescadores libres de Tabasco esquivan el chapopote que ha inundado el río Seco, en Paraíso. Fabiola Xicoténcatl

Por su parte, Cándido Gómez Pérez, socio de la cooperativa Mecoacán, advierte que el problema podría escalar si la contaminación avanza.

Esto es preocupante, porque nosotros hemos vivido toda una vida de la pesca y por ahora la contaminación está nada más el río, pero nos preocupa que llegue a las granjas de ostión que están en la bocana y pueden ser afectadas. Imagínese cuánta pérdida habría” expresó.

No obstante el alcalde de Paraíso, Alfonso Baca, confía en que las medidas de amortiguamiento de Pemex y las instancias federales frenen el avance: "No creo que afecte, el ostión ya está de 10 centímetros", expresó.

Expansión del derrame de hidrocarburo en las costas de Veracruz y Tabasco. Fuente: Red Corredor Arrecifal del Golfo de México y Greenpeace/Gráfico: Abraham Cruz

El impacto también se siente tierra adentro. En el mercado del municipio, las vendedoras reportan caída en sus ventas porque la gente tiene miedo a consumir el producto.

Aunque los comerciantes han tenido que abastecerse en Sánchez Magallanes, Jonuta y Chiapas para mantener sus puestos activos.

El pescado que estamos vendiendo ahorita está limpio, porque lo hemos traído de fuera", explicó una comerciante, quien lamentó que la situación las haya obligado a dejar de comprarle a los pescadores locales, rompiendo una cadena de abasto que sostenía a toda la comunidad.

Mientras tanto, personal de Pemex en coordinación con la Secretaría de Marina desplegó un operativo para evitar que la contaminación se extienda a otras zonas del sistema lagunar.

am