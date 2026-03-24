Retiran 7 toneladas de chapopote en playas de Veracruz

CAZONES DE HERRERA, Ver.— Tomasa Pérez señala un montoncito de chapopote que juntaron como parte de la limpieza de playa en Cazones de Herrera, al norte de Veracruz.

Éste es una muestra para que vean el chapo que se estuvo recogiendo enfrente del negocio (...) Eso es poco lo que hubo, como pudimos recogimos antes de que llegara la Marina”.

Ella es propietaria de un restaurante en Playa Azul, en donde el derrame de hidrocarburo, detectado a principios de marzo en Tabasco, ha comenzado a dejar afectaciones.

Tomasa, junto con otros prestadores de servicio, pescadores, ciudadanos y elementos de la Secretaría de Marina, realizaron una limpieza de playas el fin de semana.

Restos de combustible encontrado en la playa de Cazones, Veracruz. Roxana Aguirre

Y aunque no parece mucho, sí sacaron una gran cantidad de chapopote de las playa, casi 7 toneladas.

Playa Norte aproximadamente Con el apoyo de los marinos se lograron sacar deaproximadamente 800 kg de hidrocarburo, aquí fu eron 6 toneladas el sábado y domingo de hidrocarburo que está resguardado”, dijo José Luis Becerra, presidente ejecutivo del Consejo Asesor Santuario Playas del Totonacapan.

En Cazones de Herrera hay varias playas afectadas hasta el momento: Playa Norte, Playa Azul y El Chaparral, que es el santuario tortuguero.

Justo en las costas de Cazones, encontraron una tortuga muerta. No se sabe a ciencia cierta de qué murió, pero su muerte coincide con la contaminación por hidrocarburo.

Ejemplar de tortuga marina encontrado durante la limpieza de playas en Cazones, Veracruz. Roxana Aguirre

“Una es la que tenemos conocimiento de hecho esa tortuga la enterramos aquí en Playa Azul Nos tocó pues enterrarla Y es triste porque vemos que es una tortuga Lora, que son de las primeras que salen a poner sus huevos, en una semana más tenemos el arribo de muchísimas tortugas en todas las playas de aquí de Cazones”, explicó Becerra.

Los pescadores de la región, al igual que los del sur de Veracruz y la costa central, tuvieron que dejar de pescar; sin embargo, requieren dinero, así que aunque hay riesgo lanzan sus redes; en algunos casos las sacan contaminadas de chapopote.

Tienen el problema de que ellos no pueden pescar sus redes han sido contaminadas ellos insisten van porque es el sustento de cada día y piden el apoyo alguna compensación”, dijo Becerra.

Los pescadores y prestadores de servicio de la región esperan que las labores de limpieza continúen para que las playas estén listas para la temporada de Semana Santa.

Reproducir La gobernadora de Veracruz, RocíoNahle, confirmó que un buque privado es el origen del hidrocarburo que ha contaminado las costas del estado.

Tomasa y su familia están esperanzados que los turistas lleguen. Asegura que todo el producto de pescado y mariscos que tienen, lo compraron antes de la contaminación; y lo tienen congelado, como parte de los preparativos que normalmente hacen para la Semana Santa.

Ahora esperan no perder su inversión ante el temor de consumir estos productos por el derrame.

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