Homicidio doloso se redujo 40% desde septiembre de 2024; abril el mes más bajo

Este martes 12 de mayo, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, presentó su habitual reporte en cuanto a homicidios dolosos en México se refiere, destacando que el promedio diario se redujo 40 por ciento desde septiembre de 2024.

Lo anterior fue dado a conocer en el marco de la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, desde la cual la funcionaria detalló que el promedio pasó de 86.9 homicidios diarios en septiembre de 2024 a 52.5 en abril de 2026, lo que representa 34 asesinatos menos por día.

El mes que acaba de concluir destaca la disminución de 40 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum”, señaló.

Aunado a lo anterior y de acuerdo con cifras oficiales, abril de 2026 se convirtió en el mes con el promedio diario de homicidios dolosos más bajo de los últimos 11 años. Asimismo, el primer cuatrimestre de 2026 registró un promedio de 51.2 homicidios diarios, el nivel más bajo desde 2015.

Marcela Figueroa, presentó su habitual reporte en cuanto a homicidios dolosos en México se refiere. Especial IA / Fernando Dávila

¿Qué estados son los más letales?

Pese a la disminución nacional, la violencia continúa concentrándose en algunas entidades; en este contexto, Chihuahua y Guanajuato encabezaron la lista con 129 homicidios cada uno, equivalentes al 8.2 por ciento del total nacional.

Les siguieron: Morelos, con 7.1 por ciento. Baja California y Sinaloa, con 6.4 por ciento cada uno. Estado de México, con 5.7 por ciento. Veracruz, con 5.6 por ciento y Guerrero, con 5.3 por ciento.

En contraparte los estados en los que hubo mayor disminución de este delito fueron: San Luis Potosí: -80.8 por ciento. Zacatecas: -61.8 por ciento y Quintana Roo: -60.3 por ciento.

¿Qué otros delitos fueron a la baja?

Las autoridades federales informaron que la tendencia a la baja también se reflejó en otros delitos de alto impacto entre enero y abril de 2026.

Entre los principales indicadores destacan:

Feminicidio: -7.8 por ciento.

Feminicidio: -7.8 por ciento. Secuestro: -28.8 por ciento.

Extorsión: -7.7 por ciento.

Robo con violencia: -16.9 por ciento.

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