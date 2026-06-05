Persistirá el diálogo con la CNTE

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, reiteró la importancia de llevar a un buen fin las pláticas con los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

En redes sociales, comentó que “queda claro que la ruta para alcanzar acuerdos es el diálogo. El @GobiernoMX mantiene su disposición para llegar a soluciones en beneficio del magisterio y de millones de estudiantes. @Claudiashein @mario_delgado @martibatres”.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, mantiene en la plataforma X una postura de conversaciones y la difusión de la ruta gubernamental para atender las demandas de los maestros.

“Seguimos @SEGOB_mx @SEP_mx e @ISSSTE_mx en una jornada intensa de diálogo con el magisterio para la construcción de acuerdos. En el gobierno democrático @GobiernoMX de nuestra presidenta @Claudiashein las demandas legítimas y justas, encausadas por la vía pacífica, siempre tendrán una respuesta responsable”, escribió.

Frecuentemente, el funcionario ha reiterado la disposición de las autoridades para concretar las peticiones del magisterio mediante mesas de trabajo.

Se les planteó a los profesores disidentes una ruta con fechas definidas para reemplazar el actual organismo por un sistema transparente que garantice los derechos laborales de los docentes.

También instalar mesas técnicas para discutir posibles modificaciones a la ley, una de las peticiones históricas del movimiento magisterial.

Las autoridades han instado a evitar actos de confrontación o violencia, denunciando la presencia de grupos que buscan desestabilizar las movilizaciones pacíficas.

Como es de conocimiento público, la CNTE ha presionado con marchas y bloqueos en vialidades primarias y otros puntos clave de la Ciudad de México, aunque el gobierno sostiene que la vía para resolver el conflicto es el diálogo institucional.