Perros robot colaboran en la vigilancia por el Mundial 2026

Fuerza Civil integrará cuatro perros robot de alta tecnología para la vigilancia en el Mundial de Futbol 2026 en Monterrey, Nuevo León. Los dispositivos realizaron pruebas exitosas en el Parque Fundidora, preparándose para su despliegue en la región.

Los canes robóticos de última generación fueron proporcionados a Fuerza Civil por la empresa regiomontana de tecnología Thousand International Companies. Su fabricación corrió a cargo de Deep Robotics, una compañía de origen chino especializada en robótica avanzada.

Estos innovadores dispositivos de seguridad están diseñados para apoyar las labores de patrullaje y vigilancia en los diversos eventos masivos que se llevarán a cabo en el Área Metropolitana de Monterrey, incluyendo el Fan Fest, como parte de la justa mundialista.

Durante las demostraciones recientes en el Parque Fundidora, los robots sorprendieron a los paseantes. Ejecutaron maniobras de velocidad y superación de obstáculos, reproduciendo también sus sistemas de advertencia con audio, sirenas y luces para simular escenarios de seguridad.

¿Cuáles son las características de estos perros robots?

Entre sus características técnicas destacables, los perros robot cuentan con un avanzado sistema de videograbación y visión nocturna, crucial para operaciones en diversas condiciones de iluminación. Incorporan una cámara PTZ que permite un movimiento de 360 grados, además de una cámara delantera y otra trasera para una cobertura de monitoreo exhaustiva.

Su diseño robusto les permite ser todo terreno, superando obstáculos de hasta 80 centímetros de altura, como escalones y bancas, lo que los hace versátiles para distintos entornos urbanos. Además, tienen un alcance de operación de un kilómetro y pueden funcionar sin problemas bajo condiciones de lluvia, ampliando su utilidad.

Cada unidad está equipada con baterías de larga duración, ofreciendo una autonomía de aproximadamente tres horas. Esta capacidad asegura su operatividad durante periodos prolongados de vigilancia, optimizando los recursos de seguridad.

La implementación de esta tecnología de punta representa un avance significativo en las estrategias de seguridad y vigilancia que Fuerza Civil desplegará para el Mundial de Futbol 2026.

De acuerdo con Fuerza Civil, con estos cuatro perros robot, se busca complementar el trabajo humano, ofreciendo una capacidad de monitoreo constante y eficiente, crucial para la prevención del delito en grandes concentraciones de personas y para mantener un ambiente de paz en la comunidad local durante el evento deportivo de talla internacional.