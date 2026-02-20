Pensión IMSS marzo 2026: esta es la fecha oficial de pago

Para miles de pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social, el inicio de cada mes implica revisar el saldo bancario y planear gastos básicos como alimentación, medicinas o servicios. En marzo no será distinto.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) seguirá implementando su calendario oficial de depósitos correspondiente a 2026, documento en el que se establecen las fechas exactas en que se realizará el pago mensual a las personas pensionadas.

¿Cuándo harán el pago de marzo a pensionados del IMSS?

De acuerdo con el Calendario de pago de pensiones 2026, difundido por la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, el depósito correspondiente a marzo se realizará el lunes 2 de marzo de 2026.

La fecha obedece a que el primer día del mes cae en domingo, por lo que el pago se recorre al siguiente día hábil bancario.

¿Cómo se realiza el depósito de la pensión del IMSS?

El IMSS deposita el recurso directamente en la cuenta bancaria registrada por la persona pensionada. No es necesario acudir a ventanillas del Instituto para cobrar el pago.

Antes de cobrar, la institución recomienda:

Verificar previamente que la tarjeta bancaria esté vigente.

Evitar acudir el mismo día del depósito si no es necesario, para reducir filas.

Utilizar cajeros automáticos en horarios escalonados.

Reportar de inmediato cualquier irregularidad ante el banco o en la Subdelegación del IMSS correspondiente.

El Seguro Social ha reiterado en distintos comunicados que el pago se realiza de forma puntual conforme al calendario oficial y que no se requiere intermediarios para recibir la pensión.

Calendario general de pagos IMSS 2026

Según el documento oficial, las fechas establecidas para 2026 son:

Enero: viernes 2

Febrero: martes 3

Marzo: lunes 2

Abril: miércoles 1

Mayo: lunes 4

Junio: lunes 1

Julio: miércoles 1

Agosto: lunes 3

Septiembre: martes 1

Octubre: jueves 1

Noviembre: lunes 2

Diciembre: martes 1

El IMSS señala que el calendario puede consultarse en sus canales oficiales y que cualquier modificación sería informada de manera institucional.

¿Quiénes reciben la pensión del IMSS?

Las pensiones del IMSS se otorgan bajo distintos regímenes, entre ellos:

Cesantía en edad avanzada

Vejez

Invalidez

Riesgos de trabajo

Viudez, orfandad y ascendencia

Cada modalidad tiene requisitos específicos establecidos en la Ley del Seguro Social, ya sea bajo el régimen de 1973 o el de 1997.

