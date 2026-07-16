En el caso de Rubén Rocha se actuará sin dudarlo, pero con pruebas: Lazzeri

En una entrevista concedida al diario digital estadunidense Político, el recién ratificado embajador de México en Washington, Roberto Lazzeri, abordó la situación que rodea a las solicitudes de extradición de Estados Unidos contra exfuncionarios mexicanos, destacando el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Al respecto, el embajador disipó dudas sobre el proceder del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, aclarando que no habrá concesiones políticas ni detenciones arbitrarias, sino un apego absoluto a la legalidad internacional.

En este sentido, Lazzeri explicó: “Si EU entrega pruebas del caso Rocha Moya, México procederá sin dudarlo”. El diplomático enfatizó que, al igual que las más de doscientas extradiciones que México mantiene activas ante Washington, todo requerimiento internacional es un proceso continuo y técnico que exige solidez jurídica.

Denuncias contra ICE y acciones diplomáticas

Aseguró que tan pronto como la Cancillería y la Fiscalía General de la República (FGR) tengan la documentación complementaria, y siempre que cumpla formalmente con los estrictos requisitos de la carga de la prueba necesarios para ejecutar un mandato de esta índole, el gobierno de México actuará de inmediato.

Por otro lado, en la entrevista de Político reveló la profunda molestia mexicana por los abusos cometidos en la frontera norte. Lazzeri dio a conocer que México presentó denuncias penales ante el Departamento de Justicia de EU y diversas fiscalías por la muerte de ciudadanos mexicanos bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) o durante operativos migratorios.

Esta ofensiva legal, acelerada tras el trágico deceso del connacional Lorenzo Salgado Araujo a manos de agentes federales, incluye cartas de cese y desistimiento contra el centro de detención de Adelanto, California, donde fallecieron cuatro mexicanos, y una petición de mayor supervisión enviada directamente a la ONU.

Postura de México ante Trump y el T-MEC

Aunque precisó que la presidenta Claudia Sheinbaum aún no ha conversado de forma directa con Donald Trump sobre estas denuncias penales, Lazzeri recalcó que las acciones institucionales siguen activas por los canales idóneos de la diplomacia.

De igual forma, al referirse a las amenazas de Trump de ordenar un despliegue militar unilateral en territorio mexicano para combatir a los cárteles de la droga, el embajador fue enfático al recordar que México es una democracia plena y plenamente soberana que cuenta con instituciones de seguridad de primer nivel capacitadas para proteger su propio territorio nacional.

Finalmente, respecto al T-MEC, el diplomático enfatizó que el acuerdo no es un juego de suma cero, sino un sistema de coproducción regional indispensable para competir. Subrayó la urgente necesidad de dar certeza a los inversionistas de cara a los procesos de revisión anual continua.

*mcam