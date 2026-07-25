ANAC exige presupuesto para policías municipales y frena la centralización de la seguridad

La Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) hizo un llamado urgente al Gobierno Federal para reconsiderar el esquema de combate a la delincuencia en el país y fortalecer las capacidades presupuestales de los ayuntamientos. La agrupación gremial sostuvo que la actual estrategia nacional genera un impacto negativo en la proximidad ciudadana, por lo que urgió a integrar a las fuerzas locales en un solo frente. Mauricio Tabe, presidente de la ANAC, enfatizó la necesidad de sumar esfuerzos al señalar que “es clave que todos los gobiernos estén en la misma sintonía para combatir a la delincuencia”.

El representante de los ediles cuestionó la concentración del presupuesto únicamente en los mandos federales y la Guardia Nacional, pues esto deja desprotegidas a las corporaciones locales que enfrentan de primera mano la criminalidad cotidiana. Al explicar el tipo de delitos que afectan de manera directa a las familias, Tabe enfatizó que “la mayor parte de los delitos que nos afectan a todos los mexicanos son los del fuero común, los robos de vehículos, a casa-habitación, a transeúnte, y en algunas zonas el derecho de piso, la extorsión, y en todos estos delitos participan las policías municipales”.

Desde la perspectiva de la ANAC, el retiro sostenido de aportaciones presupuestales en los últimos años ha limitado de forma severa el margen de maniobra de los ayuntamientos en materia de prevención. Tabe recriminó las decisiones administrativas recientes al declarar que “cuando el gobierno federal le resta competencias y recursos, le cuesta más trabajo enfrentar esos desafíos y eso ha pasado con Morena en estos años. Han quitado recursos que sirven para que trabajen los policías, eliminaron recursos del FORTASEG, que es un fondo que apoyaba a las policías municipales y además el gobierno federal eliminó otros recursos que servían para recuperar espacios públicos”.

La cancelación del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) desde el año 2021 asestó un golpe directo a los programas de certificación, equipamiento y evaluación operativa de los elementos policiacos en todo el territorio nacional. Sobre el impacto de estas decisiones en la capacidad institucional de las alcaldías, el dirigente argumentó que “así es más difícil que los gobiernos municipales cumplan con su función, por eso hemos criticado la estrategia nacional de centralización de la seguridad y el abandono de los gobiernos municipales. El gobierno federal no puede solo y necesita de todos los gobiernos, y que cada uno haga su trabajo”.

La postura de los presidentes municipales sostiene que el fortalecimiento de la Guardia Nacional no debe traducirse en el desmantelamiento de las instituciones locales de seguridad. El titular de la ANAC precisó que el reclamo no pretende frenar el apoyo a las fuerzas armadas o federales, sino evitar daños a la ciudadanía al asegurar que “no están en contra de que se fortalezca a la Guardia Nacional, sino que se debilite a las policías municipales, ocasionando con ello la pérdida de capacidad de los gobiernos locales para hacer cumplir la ley y garantizar el orden, ya que quienes terminan pagando los platos rotos son todos los mexicanos”.

El boquete financiero provocado por la eliminación de fondos específicos para los municipios asciende a montos significativos que han dejado de invertirse en infraestructura urbana básica y seguridad de proximidad. Para dimensionar el daño económico acumulado en los ayuntamientos del país, Tabe concluyó que “por eso levantamos la voz, no ha sido poco el dinero que se ha extraído de los municipios, que son cientos de miles de millones de pesos, que desde que llegó Morena, los municipios han dejado de recibir”.