Gobierno alista nueva liberación de mosca contra gusano barrenador

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno liberará en dos semanas moscas estériles de norte a sur del país como parte de la estrategia contra el gusano barrenador.

Desde su gira por Cuautla, Morelos, la jefa del Ejecutivo comentó que dicha acción forma parte del acuerdo de la reapertura de la frontera de Estados Unidos a las exportaciones de ganado.

La liberación de moscas es más o menos en dos semanas, va a ir del norte hacia el sur”, señaló.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el programa se fortalecerá con la operación de la planta de producción de moscas estériles inaugurada en Metapa de Domínguez, Chiapas.

Puntualizó que la Cofepris evaluará una nueva cepa de moscas que permitirá hacer más eficiente el combate al gusano barrenador.

Se abrió ya la planta de Chiapas para la producción de moscas, ahora se está analizando por Cofepris una nueva cepa de moscas que es más eficiente”, expuso.

La mandataria federal resaltó que la reapertura de la frontera es resultado de poco más de un año de trabajo sanitario conjunto. Rechazó que la decisión de Estados Unidos haya obedecido a un cambio de postura.

No, este es más bien un trabajo de prácticamente un año, un poco más de un año, de trabajo conjunto que hoy permite nuevamente abrir la frontera”, señaló.

La presidenta Sheinbaum Pardo celebró que el reinicio de las exportaciones permitirá recuperar la economía de los ganaderos mexicanos y estabilizar el mercado de carne entre México y Estados Unidos.

Este viernes, la jefa del Ejecutivo expuso que se iniciará por Agua Prieta, Sonora, y posteriormente sumando puntos en Chihuahua.

La presidenta de la República destacó que esta medida es resultado de la colaboración sanitaria contra el gusano barrenador, y consolida una relación constructiva con el gobierno estadounidense, destacando el trabajo técnico conjunto de SADER y SENASICA.

De acuerdo a las autoridades, la exportación de ganado en pie de México a Estados Unidos estuvo frenada durante poco más de un año, y se frenó la comercialización hacia el extranjero de más de 1.7 millones de cabezas de ganado con un valor de 2 mil 200 millones de dólares.

Felicita a Isaac del Toro

La presidenta Claudia Sheinbaum felicitó al ciclista mexicano Isaac del Toro por su participación en el Tour de Francia.

La mandataria mexicana dedicó un aplauso al joven de 22 años, quien aseguró su lugar en el podio de la clasificación general y es virtual ganador de la clasificación de los jóvenes.