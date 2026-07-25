ICE detiene a matrimonio de pastores mexicanos con estancia legal

Un matrimonio de pastores cristianos de nacionalidad mexicana y con estancia legal en Estados Unidos denunció que agentes del ICE los arrestó y obligó a firmar documentos bajo amenaza de separarlos de sus tres hijos de nacionalidad estadunidense, quienes viven en Texas.

Nepthalí Zozaya Saucedo dijo que él y su esposa, quienes llegaron a Estados Unidos legalmente, fueron presionados repetidamente para firmar documentos de salida voluntaria, pero que se negaron. La salida voluntaria equivale a autodeportación.

Lo agentes del ICE “nos hablaron de separación, de ser separados de nuestros hijos e incluso de nuestra condición de pareja casada. Nos hablaron de cuánto tiempo podríamos llegar a pasar aquí”, dijo Zozaya, de 36 años, al hablar por teléfono en español, en una llamada desde el centro de detención de la patrulla fronteriza en McAllen, Texas.

Sandy Ovalle, de la junta directiva de la Red Nacional Cristiana Latina, dijo que Zozaya y su esposa, Cinthia Saraí Cardona Otero, de 34 años, tienen visas tipo R-1 válidas para trabajadores religiosos.

La pareja fue detenida el viernes cuando se dirigía al aeropuerto de McAllen, cerca de la frontera con Reynosa, para viajar a participar en un encuentro cristiano.

“Me parece muy cruel que alguien con condición migratoria legal sea presionado para firmar una deportación voluntaria basada en amenazas de separación de sus hijos”, dijo Saraí Martínez Luna, pastora principal de la Comunidad Cristiana Emanuel en el poblado de Edinburg, Texas, donde Zozaya y Cardona son pastores asistentes.

Zozaya y Cardona son padres de un niño de 7 años y de unos gemelos de casi 3. Fueron detenidos la madrugada del jueves rumbo a un retiro matrimonial en Carolina del Norte dirigido por la Asociación Evangelística Billy Graham, un conocido tele-pastor conservador.

"Estamos profundamente perturbados por los informes de que el ICE amenazó con separarlos de sus hijos si no firmaban documentos de salida voluntaria. Ningún padre debería ser presionado jamás para renunciar a sus derechos bajo la amenaza de perder a sus hijos", declaró Ovalle.

Muy cerca del lugar de la detención, el ICE arrestó el 23 de julio a la hermana Leticia Ugboaja cuando caminaba a una cuadra de su casa a la iglesia, pese a que Ugboaja tiene protección ante deportaciones porque huyó de tortura en Uganda.