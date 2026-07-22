El Cártel de Sinaloa debe compartir el pastel

El Cártel de Sinaloa continúa fragmentándose y ha dado origen a nuevas alianzas entre células delictivas y otros grupos criminales que solían ser enemigos históricos, dividiendo los territorios que alguna vez fueron controlados conjuntamente entre Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Los dos exlíderes del Cártel de Sinaloa fueron sentenciados a cadena perpetua en Estados Unidos: El Chapo en julio de 2019 y El Mayo en julio de 2026, pero fue la detención de este último la que originó el conflicto entre sus hijos, luego de que Los Chapitos secuestraran y trasladaran a Zambada a los Estados Unidos.

La traición a Ismael “El Mayo” Zambada ocurrió el 25 de julio de 2024, pero la reacción de Los Mayos comenzó hasta septiembre, luego de haber concretado las primeras alianzas para enfrentar a Los Chapitos. Durante los primeros ataques y enfrentamientos del 9 de septiembre, se reportó la muerte de cinco personas, entre ellas un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Sin embargo, a casi dos años de violencia ininterrumpida, la Fiscalía General del Estado contabiliza más de tres mil hombres y mujeres muertas, sin incluir a quienes han sido abatidos por las autoridades y a los elementos fallecidos.

Los constantes enfrentamientos entre Los Chapitos y Los Mayos han sido por el control de territorio, lo que ha originado traiciones y nuevas alianzas de células criminales en los municipios. Ambos grupos han dividido o se han apropiado de zonas que antes compartían, ocasionando un aumento de homicidios en Sinaloa.

"Los primeros meses fueron enfrentamientos entre dos grupos, pero hoy es diferente. Hoy pareciera que un grupo domina un territorio y trata de exterminar a las personas que no son de su grupo en ese territorio", explicó Javier Llausás Magaña, director de Culiacán Participa.

Para el promotor de paz, que se tenga un elevado número de muertos sólo evidencia que la raíz del problema es demasiado profunda en Sinaloa, y los grupos criminales están encontrando poder de ataque en jóvenes que buscan un sentido de pertenencia, incluso en grupos criminales.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre septiembre de 2025 y mayo de 2026 fueron asesinados 72 menores de edad en Sinaloa. Con ello, desde que se profundizó la crisis de seguridad en septiembre de 2024 y hasta mayo de 2026, al menos 173 niñas, niños y adolescentes han sido víctimas de homicidio, informó Mexicanos Primero Sinaloa, al presentar un balance del cierre de ciclo escolar 2025-2026 en la entidad.

Ismael Zambada Sicairos concretó una alianza estratégica con Fausto Isidro Meza, mejor conocido como “El Chapo Isidro”, quien preservó la dinastía de Los Beltrán Leyva en la entidad y ahora dirige sus fuerzas en contra de Los Chapitos y de El Guano, hermano de Joaquín Guzmán Loera.

Entre septiembre de 2025 y mayo de 2026 fueron asesinados 72 menores de edad en Sinaloa. Especial

La alianza fue confirmada por las autoridades de Estados Unidos, quienes también revelaron que algunos jefes de plaza de Los Chapitos ahora luchaban en su contra, dirigidos por El Chapo Isidro. Uno de ellos, Jesús Omar Ibarra Félix, alias “El Chuta”, quien era jefe de plaza de los hijos de Guzmán en la zona norte, y quien recientemente fue asesinado en el municipio de El Fuerte.

Sin embargo, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar lograron una alianza con uno de sus mayores rivales, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La DEA anticipó su colaboración en 2025, pero las autoridades mexicanas apenas la acaban de reconocer recientemente, después de haberla negado en repetidas ocasiones, a pesar de la evidencia en Sinaloa: pintas y equipo técnico asegurado con sus insignias.

Además, ambos grupos han mantenido pequeñas células criminales y las han convertido en sus brazos armados: Los Chimales para Los Chapitos y Los Rusos para Los Mayos, por señalar algunos. Mientras fuera de Sinaloa, buscan otras alianzas con grupos locales para librar sus propias batallas.

El Cártel de Sinaloa solía tener presencia en gran parte del territorio nacional. Las autoridades estadounidenses lo han considerado el mayor exportador de droga sintética hacia los Estados Unidos, por eso iniciaron cargos contra Los Chapitos en 2019.

En el rubro de desaparición forzada, las cifras oficiales registran 2 mil 838 personas sin localizar de septiembre de 2024 a la fecha. Especial

Además de los homicidios dolosos, las autoridades reconocen dos mil 838 personas desaparecidas, de septiembre de 2024 a la fecha, pero los colectivos de búsqueda aseguran que son más de seis mil.

Para la líder de Sabuesos Guerreras, María Isabel Cruz, cada vez son menos las familias que quieren interponer una denuncia, pues son intimidadas o amenazadas por los grupos delincuenciales.

"Ahora hay menos visibilidad, porque las familias están amenazadas o están bastante asustadas y tratan de no hacerlo público", afirmó.

Sin un vencedor absoluto, actualmente operan cuatro grupos delincuenciales en Sinaloa: Los Chapitos, Los Mayos, Gente de Guano y Los Beltrán Leyva, quienes mantienen una alianza estratégica con Ismael Zambada. Actualmente la zona centro y la zona sur son las regiones más disputadas por estos grupos.

El conflicto entre Los Chapitos y Los Mayos dejó de ser sólo en Sinaloa, pues solían controlar conjuntamente algunos territorios de Durango, Chihuahua, Sonora, Baja California y Zacatecas, donde ya se han registrado hechos violentos atribuidos a una u otra célula criminal.

Desde el inicio del conflicto, casi 50 operadores de algunos de estos grupos han sido detenidos o abatidos por las autoridades, y algunos fueron asesinados por células rivales.

Entre los abatidos se encuentran:

Jorge Humberto Figueroa Benítez , alias “El Perris”

, alias “El Perris” Luis Ezequiel Rubio Rodríguez , alias “El Morral”

, alias “El Morral” Cristhian Guadalupe Pérez Pérez , “El Texas” (ligados a Los Chapitos)

, “El Texas” (ligados a Los Chapitos) Jesús Norberto Larrañaga Herrera , alias “El 30” (afín a Los Mayos)

, alias “El 30” (afín a Los Mayos) Pedro Inzunza Coronel, alias “Pichón” (de Los Beltrán Leyva)

Mientras que, entre los detenidos y rápidamente extraditados a Estados Unidos, se encuentran: