Encadenan y entierran vivo a un perrito en Coahuila ¡La crueldad animal NO para!
El caso de Rocky aún duele y ahora otro perrito fue reportado como víctima de un brutal maltrato en Saltillo.
Aún las heridas de Rocky están abiertas cuando de nueva cuenta se presenta un nuevo caso de maltrato animal, donde un ser sintiente estaba enterrado vivo y encadenado, en Saltillo, Coahuila.
El caso fue reportado a través de los grupos ciudadanos de seguridad de WhatsApp donde se alertaba a las autoridades sobre este hecho en un predio ubicado cerca de la calle Santa María, a unas cuadras de la prolongación del bulevar Otilio González.
Al lugar acudieron elementos de la Policía Ambiental quienes rescataron con vida al ejemplar y trasladarlo de inmediato a recibir atención médica.
De acuerdo a la valoración médica el lomito presenta señales de desnutrición probables daños en abdomen e intestino, así como garrapatas.
Ante el hecho de crueldad animal elementos de la Policía Ambiental acudieron a la Fiscalía General del Estado para entregar el Informe Policial Homologado (IPH) correspondiente al rescate de un ser sintiente localizado la tarde del viernes encadenado y al interior de un hoyo.
Lo anterior para aportar elementos que coadyuven a la carpeta de investigación que integra la Fiscalía General del Estado de Coahuila, y se proceda conforme a derecho y rigor de la ley para sancionar al o los responsables.