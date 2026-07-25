Habrá plan integral de seguridad y educación en Cuautla tras detención de alcalde: Sheinbaum

Tras la detención del alcalde de Cuautla, Morelos, Jesús Corona Damián, la presidenta Claudia Sheinbaum, anunció una estrategia integral coordinada entre el Gobierno Federal y el gobierno de Morelos para atender al municipio.

Al encabezar el Programa de Vivienda para el Bienestar en Morelos, la jefa del Ejecutivo informó que el plan contempla el despliegue de la Guardia Nacional, la creación de al menos 10 nuevas preparatorias y visitas casa por casa para incorporar a los jóvenes al estudio y al empleo.

“No podría estar en Cuautla y no mencionarlo, tenemos que mencionarlo. Recientemente se detuvo al presidente municipal de aquí de Cuautla, porque la Fiscalía General encontró nexos del presidente municipal con grupos delictivos. Di la instrucción desde que pasó ello, después de que la Fiscalía hizo esta detención que viniera un equipo grande del Gobierno de México a coordinarse con el gobierno del estado para atender a los habitantes de Cuautla, para garantizar la paz y la seguridad. Vamos caminando, sé que todavía nos falta”, indicó.

La jefa del Ejecutivo explicó que este viernes, después de realizarse el Gabinete de Seguridad en Morelos, instruyó a su equipo a priorizar la atención a las causas de la violencia, enfocándose en los jóvenes.

Sheinbaum Pardo explicó que, actualmente el municipio de Cuautla cuenta con solo cinco preparatorias públicas frente a más de 50 privadas, por ello, dio la instrucción al secretario de Educación Pública, Mario Delgado, de construir al menos 10 nuevas preparatorias "Margarita Maza". También solicitó a la Secretaría de Bienestar acudir a las colonias más apartadas para buscar a los jóvenes que no estudian ni trabajan y llevarlos a las escuelas.

Para garantizar que la estrategia se cumpla y el plan avance, la Presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió a regresar a Cuautla en un plazo de tres meses para revisar los resultados.