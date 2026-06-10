Paro de la CNTE “empieza hacer agua” en Oaxaca; sin embargo, pago de la quincena les llegará intacto

El paro indefinido “empieza hacer agua” entre los integrantes de la Sección 22 del SNTE-CNTE, quienes no ocultan su tedio y desgaste en los bloqueos diarios establecido en su menú de “acciones” diarias.

En la presente semana, la disidencia magisterial mantiene ocupados los accesos al aeropuerto internacional de Oaxaca, y también en una decena de casetas de peaje para liberar a los automovilistas del pago del derecho de vía.

Sin embargo, la molestia de la membresía por pasar horas plantados en vía pública, a expensas de la confrontación con la ciudadanía y reclamo de tutores por las afectaciones a casi un millón de alumnos se disipa al saber que la próxima quincena llegará el viernes 12 y lunes 15 junio.

Además, llegará el pago de salario intacto tanto en la modalidad de depósito bancario como en cheque, de acuerdo al oficio 36, emitido por la Oficialía de Pagos dirigido a la membresía, copia facilitada a Excélsior.

Oficio 36, emitido por la Oficialía de Pagos Foto: Especial

Si bien las líneas aéreas no han cancelado los vuelos de las rutas que llegan a este destino, los pasajeros se llevan la peor experiencia toda vez que tienen que padecer el inconveniente de cruzar por los filtros instalados por los sindicalistas, antes de ingresar o salir de la terminal, además de caminar unos dos kilómetros con equipaje.

Hasta el momento, el gobierno estatal ni la empresa operadora del servicio aéreo ha ofrecido alguna disculpa a los pasajeros ante este atropello.

Como parte del paro indefinido, que inició el 25 de mayo, los docentes de la Sección 22 del SNTE-CNTE cumplieron una semana de plantón permanente afuera de la planta de la terminal de almacenamiento y distribución de gas licuado y combustible de Pemex, en el municipio conurbado de Santa María El Tule, con el propósito de ejercer presión para la solución a sus demandas.

Excepto el bloqueo a la terminal de Pemex, las acciones sindicales de la Sección 22 del SNTE-CNTE concluyeron a las 15:30, para luego dispersarse en el campamento del centro de la capital, ocupado por lazos, casas de campaña vacías y plásticos alrededor, en detrimentos de transeúntes y el comercio establecido.