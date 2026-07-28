Denuncian novatadas en Normal Mactumactzá; les prohíben comer y usar el baño

Surge otra controversia sobre la Escuela Normal Rural Mactumactzá, luego de que padres de familia denunciaran presuntos actos de maltrato, violencia física y psicológica contra alumnos de nuevo ingreso, situación que, aseguran, derivó en la hospitalización de una estudiante que permanece delicada de salud.

Las denuncias comenzaron a hacerse públicas después de que la joven fuera ingresada a un hospital durante su primera semana en el internado. Sus familiares sostienen que las condiciones a las que fue sometida durante el proceso de inducción comprometieron seriamente su estado de salud.

José Núñez Díaz, padre de familia originario de Simojovel de Allende, afirmó que los estudiantes de nuevo ingreso fueron víctimas de presuntas novatadas que vulneraron su integridad física y emocional.

Nos traicionaron los alumnos porque maltrataron a nuestros hijos", denunció.

También aseguró que "lamentablemente han sido lacerados en sus derechos humanos, los han maltratado, a mi hija la maltrataron, estuvo a punto de colapsar, los normalistas la vinieron a dejar abandonada en el parque central de Tuxtla Gutiérrez, donde fue rescatada por unas personas".

No les permitían comer, beber agua ni usar el sanitario

De acuerdo con los testimonios de los padres, durante las actividades de inducción los estudiantes enfrentaron severas restricciones para satisfacer necesidades básicas.

Según las denuncias, a varios alumnos les negaban el permiso para ir al baño.

Algunos defecaron en sus ropas, se orinaron, algunas muchachas estaban en sus días y no les dieron permiso para que se cambiaran; tuvieron la misma ropa durante dos o tres días, no les dan agua para tomar, les dan un vasito para cinco jóvenes".

La madre de la estudiante hospitalizada aseguró que su hija permaneció varios días con poco descanso y limitaciones para alimentarse, hidratarse, bañarse y utilizar los sanitarios. Además, denunció que a los alumnos recién ingresados presuntamente les retiran los teléfonos celulares, dejándolos incomunicados con sus familias.

La familia sostiene que la joven permaneció tres días sin autorización para acudir al baño mientras se encontraba en su periodo menstrual, situación que, aseguran, derivó en una infección severa que afectó sus riñones. La estudiante fue sometida a dos intervenciones quirúrgicas y continúa hospitalizada.

Más estudiantes habrían resultado afectados

Los denunciantes afirmaron que la estudiante no sería el único caso. De acuerdo con los padres de familia, alrededor de 70 alumnos decidieron abandonar la institución tras denunciar presuntos actos de violencia física y psicológica durante el proceso de ingreso.

Asimismo, aseguraron que existen estudiantes que presentaron desmayos, convulsiones, fracturas y otras afectaciones físicas derivadas de actividades extenuantes realizadas bajo altas temperaturas.

También denunciaron que algunas áreas del internado son cubiertas con bolsas negras para impedir la visibilidad desde el exterior y que los alumnos permanecen en espacios cerrados durante largos periodos.

Las nuevas denuncias han reavivado la preocupación por los antecedentes registrados en la Normal Rural Mactumactzá.

Entre los casos más recordados se encuentra el fallecimiento de Mónica Anahí Rodríguez Pérez, ocurrido en 2017, cuya muerte fue atribuida a castigos durante dinámicas de ingreso.

Un año después, en 2018, los estudiantes Ulises Jiménez de la Cruz y Sergio Ballinas Zambrano fueron hospitalizados por lesiones graves, mientras que José Luis Hernández Espinosa perdió la vida en circunstancias similares. Ese caso derivó en la detención del entonces director del plantel.

Exigen investigación y medidas urgentes

Las familias informaron que ya presentaron denuncias ante la Fiscalía General del Estado de Chiapas y solicitaron la intervención del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, que a su vez promovió quejas ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Los padres también demandan una inspección inmediata al internado para verificar las condiciones en las que permanecen los estudiantes y determinar si existen violaciones a sus derechos humanos.

Además, solicitaron al Gobierno de Chiapas garantizar el derecho a la educación de los jóvenes que decidieron abandonar la institución mediante su reubicación en otros planteles, al señalar que todos ellos obtuvieron su lugar tras aprobar el proceso oficial de admisión.

Hasta el momento, las autoridades educativas y la Fiscalía no han informado el resultado de las investigaciones sobre estas denuncias, mientras los padres insisten en que los hechos sean esclarecidos y, en su caso, se sancione a los responsables.