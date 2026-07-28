Gusano barrenador: Chihuahua inicia dispersión de mosca estéril; darán kits gratuitos

Con el objetivo de fortalecer el blindaje sanitario y frenar la propagación del gusano barrenador del ganado, este martes inició en Chihuahua la dispersión aérea de mosca estéril, una estrategia que busca pasar de la etapa de contención al control de la plaga.

La primera jornada contempla la liberación de 2.5 millones de moscas estériles en zonas estratégicas del sur y centro del estado, donde el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) mantiene acciones permanentes de vigilancia y control sanitario.

De acuerdo con Senasica, durante un periodo de al menos dos semanas se liberará la misma cantidad de insectos cada dos días, como parte de un programa para reducir la reproducción del gusano barrenador.

Gobierno de Chihuahua entregará kits gratuitos

De manera paralela a la estrategia de dispersión de mosca estéril, el gobierno del Estado anunció la entrega de kits gratuitos para atender posibles casos de gusano barrenador.

Los paquetes incluirán:

Medicamento larvicida.

Medicamento larvicida. Cicatrizante.

Tubos para la recolección de muestras.

Material para el análisis sanitario.

Las autoridades señalaron que esta medida permitirá una atención más rápida y fortalecerá la vigilancia epidemiológica en la entidad.

Folleto con información del gusano barrenador Especial

¿En qué consiste la liberación y cómo funciona?

La dispersión de los insectos comenzó a las 6:00 de la mañana utilizando moscas producidas en la planta especializada ubicada en Chiapas. El operativo se realiza mediante un sistema de aproximadamente 30 cámaras de liberación instaladas en puntos estratégicos del estado.

Cada cámara contiene rejillas con cuatro charolas donde permanecen las moscas estériles. Al entrar en contacto con la temperatura ambiente, los insectos despiertan y salen de manera gradual para dispersarse en la zona.

Además, las moscas son marcadas con una pintura especial que permite identificarlas cuando son capturadas en las trampas de monitoreo instaladas en campo, lo que facilita evaluar la efectividad del programa y medir el impacto de la estrategia sanitaria.

Con estas acciones, las autoridades buscan reducir la presencia del gusano barrenador y proteger la sanidad pecuaria en Chihuahua, una de las entidades con mayor actividad ganadera del país.