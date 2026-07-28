Dos personas fueron localizadas sin vida la mañana de este martes en Jiutepec y Cuernavaca

La mañana de este martes, un hombre y una mujer fueron encontrados sin vida en hechos distintos ocurridos en los municipios de Jiutepec y Cuernavaca en Morelos, por lo que las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes.

El primer caso se registró alrededor de las 06:57 horas sobre la calle Insurgentes, en la colonia Centro de Jiutepec, frente a la entrada de la unidad habitacional Insurgentes. En el lugar fue localizado un vehículo Dodge Charger blanco con placas del estado de Guerrero y, en el asiento del conductor, un hombre con lesiones provocadas por arma de fuego.

Derivado de los hecho, las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes. Cortesía

Más tarde, a las 08:09 horas, fue reportado el hallazgo de una mujer sin vida sobre la avenida Adolfo Fierro, en la colonia Ciudad Chapultepec de Cuernavaca.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, de aproximadamente 50 años de edad, fue localizada a un costado de la barranca semidesnuda y con una bolsa en la cabeza, además de presentar huellas de violencia.

Durante la noche del lunes, se registraron cuatro víctimas más en los municipios de Amacuzac, Jiutepec y Jojutla.