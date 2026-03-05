Pablo Lemus establece costo de pasaje de transporte público en Jalisco; costará 11 pesos

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció ajustes y precisiones en torno a la nueva tarifa del transporte público estatal, luego de escuchar las inquietudes expresadas por colectivos, estudiantes y usuarios del sistema de movilidad.

El mandatario aseguró que ninguna persona pagará 14 pesos por pasaje y que la tarifa definitiva será de 11 pesos sin condicionamientos de ningún tipo.

“Quiero anunciar algunas decisiones y precisiones antes de que entre en vigor la nueva tarifa el próximo primero de abril. Nadie pagará 14 pesos por ningún motivo. La tarifa será de 11 pesos sin condiciones de ningún tipo y será el único ajuste tarifario en todo mi sexenio”, aseguró el funcionario.

A través de sus redes sociales, reconoció que el anuncio inicial generó inconformidad entre algunos sectores, quienes interpretaron que el subsidio al transporte estaría condicionado al uso de dicha tarjeta.

Los estudiantes del estado pagarán una tarifa preferencial de 5 pesos por viaje. Cuartoscuro

Sin embargo, subrayó que su gobierno privilegia el diálogo y el consenso por encima de la confrontación, lo que permitió valorar las preocupaciones de los jaliscienses.

Ratifico mi compromiso con las y los jaliscienses. Viene una etapa importante para la movilidad de la ciudad y de todo Jalisco. Nuestro sistema de transporte público seguirá creciendo, estará mejor conectado, reducirá tiempos de espera y será más accesible, eficiente y moderno”, subrayó

Además de fijar la tarifa del transporte público en 11 pesos, Lemus Navarro precisó que el subsidio podrá utilizarse con cualquier método de pago, ya sea mediante la tarjeta única, las tarjetas del sistema Mi Movilidad o incluso pagando en efectivo.

También informó que los estudiantes del estado pagarán una tarifa preferencial de 5 pesos por viaje, independientemente de si estudian en la Universidad de Guadalajara u otra institución educativa.

Además, se mantendrán los apoyos de transporte gratuito para personas adultas mayores, personas con discapacidad y sus cuidadores, mujeres jefas de familia, familiares de personas desaparecidas y estudiantes con programas de apoyo vigentes.

