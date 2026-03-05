Planet Fitness celebra Arrancando Motores como un caso de éxito junto a sus socios
El 4 de marzo se realizó la entrega de premios a los 15 ganadores de la campaña Arrancando Motores.
Planet Fitness alcanzó un hito histórico al llegar a 280 mil socios inscritos en México, consolidando su crecimiento y liderazgo en la industria del fitness.
Como parte del cierre de campaña, el pasado 4 de marzo se llevó a cabo la entrega oficial de los premios a los ganadores de la dinámica en Planet Fitness Paseo Acoxpa, evento que reunió a medios de comunicación, influencers, socios ganadores y directivos del corporativo, en un ambiente de celebración y cercanía con la comunidad.
El evento contó con la presencia de los ganadores, directores de Planet Fitness, medios e influencers en este momento clave y reforzó el mensaje de la marca: hacer del fitness una experiencia accesible, positiva y motivadora para todos. La dinámica logró generar una fuerte conversación orgánica y un alto nivel de engagement, posicionándose como un caso de éxito en comunicación, comunidad y resultados de negocio.
Actualmente, Planet Fitness cuenta con 47 clubes en México, reafirmando su compromiso de seguir creciendo y llevando la Zona Libre de Críticas a más personas en todo el país, con campañas que conectan de manera auténtica con sus socios y celebran cada paso hacia una vida más activa.
Los ganadores son:
1. Carlos Antonio Lemus García - PF Punto Sur.
2. José Juan González - PF Gran Sur.
3. Aranza Noemí Terreros - PF Villa Verde.
4. Juan Mendoza - PF Cumbres la Viga.
5. Rubén Montes Benitez - PF Candiles.
6. Alejandra Rocha Àvila - PF Glorieta.
7. Marcos Arturo Aguilar - PF Altolivo.
8. Miriam del Carmen Conde - PF Harbor.
9. Alberto Daniel Salas - PF Parque Vértice.
10. Alejandra Ramirez - PF San Marcos.
11. Óscar Ramirez Corona - PF Valle Dorado.
12. José Leonardo Portilla - PF Galerías Gdl.
13. Mildred Berenice Miranda - PF Estadio Gdl.
14. José Luis Ramos - PF Gran Plaza.
15. Rosa María Uribe - PF Candiles.