Planet Fitness celebra Arrancando Motores como un caso de éxito junto a sus socios

Planet Fitness alcanzó un hito histórico al llegar a 280 mil socios inscritos en México, consolidando su crecimiento y liderazgo en la industria del fitness.

Como parte del cierre de campaña, el pasado 4 de marzo se llevó a cabo la entrega oficial de los premios a los ganadores de la dinámica en Planet Fitness Paseo Acoxpa, evento que reunió a medios de comunicación, influencers, socios ganadores y directivos del corporativo, en un ambiente de celebración y cercanía con la comunidad.

El evento contó con la presencia de los ganadores, directores de Planet Fitness, medios e influencers en este momento clave y reforzó el mensaje de la marca: hacer del fitness una experiencia accesible, positiva y motivadora para todos. La dinámica logró generar una fuerte conversación orgánica y un alto nivel de engagement, posicionándose como un caso de éxito en comunicación, comunidad y resultados de negocio.

Actualmente, Planet Fitness cuenta con 47 clubes en México, reafirmando su compromiso de seguir creciendo y llevando la Zona Libre de Críticas a más personas en todo el país, con campañas que conectan de manera auténtica con sus socios y celebran cada paso hacia una vida más activa.

Los ganadores son:

1. Carlos Antonio Lemus García - PF Punto Sur.

2. José Juan González - PF Gran Sur.

3. Aranza Noemí Terreros - PF Villa Verde.

4. Juan Mendoza - PF Cumbres la Viga.

5. Rubén Montes Benitez - PF Candiles.

6. Alejandra Rocha Àvila - PF Glorieta.

7. Marcos Arturo Aguilar - PF Altolivo.

8. Miriam del Carmen Conde - PF Harbor.

9. Alberto Daniel Salas - PF Parque Vértice.

10. Alejandra Ramirez - PF San Marcos.

11. Óscar Ramirez Corona - PF Valle Dorado.

12. José Leonardo Portilla - PF Galerías Gdl.

13. Mildred Berenice Miranda - PF Estadio Gdl.

14. José Luis Ramos - PF Gran Plaza.

15. Rosa María Uribe - PF Candiles.