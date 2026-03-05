Alistan campaña nacional para impulsar donación de órganos en México

El gobierno de México planea poner en marcha una campaña nacional para impulsar la cultura de la donación de órganos y seguir apoyando el crecimiento histórico de trasplantes que se ha logrado en el país.

Dicha estrategia fue planteada esta semana durante la conferencia matutina en Palacio Nacional donde la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que dicha campaña se pondrá en marcha, luego de terminar con la credencialización de los usuarios de las instituciones de salud y tras lograr el robustecimiento del sector.

La idea es la credencialización, el fortalecimiento de la capacidad de trasplantes y después, ya iniciar la campaña de donación”, señaló Sheinbaum Pardo.

Trasplantes en cifras

Al presentar los avances por institución, David Kershenobich, secretario de Salud, informó que en lo que va de 2026, se han realizado 80 trasplantes en los Centros de Alta Especialidad del sector.

32 fueron de riñón y 24 de hígado, a lo que se suman, procedimientos de corazón, páncreas, córnea y células hematopoyéticas.

Por su parte, Zoé Robledo, director general del IMSS, anunció una estrategia nacional para fortalecer y expandir los servicios de trasplantes en el país, con el objetivo de alcanzar 4 mil 581 procedimientos en 2026, mil más que el año anterior.

Informó que en 2025 el Seguro Social realizó 3 mil 519 trasplantes, entre ellos mil 478 de riñón, 63 de hígado, 28 de corazón, tres de pulmón, mil 417 de córnea y 530 de células hematopoyéticas.

En el ISSSTE, su director general Martí Batres, señaló que entre 2022 y 2025, se realizaron un promedio de 260 trasplantes al año. Y el programa se desarrolla en 11 hospitales a nivel nacional.

En su oportunidad, Alejandro Svarch Pérez, director general del IMSS Bienestar resaltó que en su institución se han realizado más de 603 trasplantes de 782 órganos y tejidos procurados, lo cual, dijo, “esto nos convierte en la segunda institución a nivel nacional con mayor productividad, una productividad histórica en los servicios de salud para la población sin seguridad social”.

