Vinculan a proceso a pastor de iglesia por abuso sexual en Tamaulipas 

Un pastor de una iglesia cristiana fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual en el municipio de Reynosa, Tamaulipas, luego de que un juez de control considerara que existen elementos suficientes para continuar con el proceso en su contra.

De acuerdo a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, el imputado, identificado como Daniel “R”, fue señalado de abusar de una adolescente el 14 de abril de 2021 en un domicilio ubicado en la colonia Residencial Floresta.

El pastor habría aprovechado la confianza que mantenía con la familia de la víctima para cometer el presunto abuso sexual contra la menor, de acuerdo a ABC Noticias.

Durante la audiencia inicial, el juez de control determinó vincularlo a proceso y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que permanecerá internado mientras continúan las investigaciones.

Asimismo, la autoridad judicial estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que el Ministerio Público deberá recabar más pruebas relacionadas con el caso.

La Fiscalía de Tamaulipas reiteró que continuará con las indagatorias para esclarecer los hechos y determinar si existen más posibles víctimas vinculadas con el imputado.

JCS