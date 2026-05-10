Profeco implementa operativo por Día de las Madres; ¿qué vigilará?

Con motivo de las celebraciones por el Día de las Madres, este domingo 10 de mayo de 2026, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció la implementación de un operativo especial de vigilancia en diversos comercios y establecimientos del país.

De acuerdo con la dependencia, el objetivo es prevenir abusos y proteger los derechos de las y los consumidores durante una de las fechas con mayor actividad comercial del año en todo México.

El programa denominado “Verificación y Vigilancia Día de la Madre 2026” incluirá inspecciones en negocios donde tradicionalmente aumenta la demanda de productos y servicios relacionados con los festejos del 10 de mayo.

De acuerdo con la dependencia federal, personal de las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor llevará a cabo recorridos en distintos puntos del país para supervisar que los establecimientos cumplan con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección al Consumidor.

La institución recomendó a los consumidores comparar precios antes de realizar compras, conservar tickets o comprobantes y reportar cualquier abuso. Especial IA / Fernando Dávila

¿Qué negocios serán supervisados?

La Profeco informó que el operativo estará enfocado en establecimientos vinculados con las compras y celebraciones por el Día de las Madres, entre ellos:

Restaurantes, bares y cantinas.

Restaurantes, bares y cantinas. Florerías.

Pastelerías.

Joyerías.

Tiendas departamentales y de autoservicio.

Tiendas de conveniencia.

Mueblerías.

Salones de belleza y spas.

Estacionamientos.

Servicios para eventos.

Además, la autoridad instalará módulos de orientación en zonas con alta afluencia de personas para brindar información y asesoría sobre los derechos de los consumidores.

¿Qué verificará Profeco?

Como parte de las acciones de vigilancia, la Profeco revisará distintos aspectos relacionados con la comercialización de productos y servicios para evitar prácticas abusivas o incumplimientos durante la temporada.

Entre los principales puntos que serán supervisados destacan:

Que los precios estén visibles y claros.

Que los precios estén visibles y claros. Que las promociones y ofertas se respeten.

Que no existan cargos indebidos.

Que se entreguen comprobantes o facturas.

Que no haya discriminación o selección de clientela.

Que básculas y relojes registradores estén calibrados correctamente.

La dependencia advirtió que los negocios deberán respetar las condiciones anunciadas en promociones, descuentos y servicios, especialmente ante el incremento de demanda por los festejos; en caso de detectar irregularidades, la Profeco podrá aplicar medidas como la suspensión parcial de la comercialización de productos o servicios, conforme a lo establecido por la ley.

Finalmente, la institución recomendó a los consumidores comparar precios antes de realizar compras, conservar tickets o comprobantes y reportar cualquier abuso o incumplimiento detectado durante las celebraciones del Día de las Madres.

fdm