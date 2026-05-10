En Día de las Madres, procesan a Roxana, madre del niño que murió encerrado en un coche

La justicia de Baja California vinculó a proceso a Roxana “N” por su probable responsabilidad en la muerte de su hijo Vicente, un niño de tres años que falleció tras permanecer más de 12 horas encerrado dentro de una camioneta en el fraccionamiento La Rioja, en Mexicali. El caso ha provocado una fuerte conmoción social en el país y abrió un debate sobre salud mental, violencia familiar y responsabilidad penal. Roxana “N” podría enfrentar una pena de hasta 15 años de prisión si es culpable.

La resolución fue emitida durante la madrugada de este domingo 10 de mayo por un juez de control, luego de una audiencia que se prolongó cerca de 16 horas. La imputada enfrentará el proceso por el delito de homicidio por omisión impropia con dolo eventual, una figura jurídica que implica que la persona acusada habría tenido conocimiento del riesgo mortal y aun así omitió actuar para evitar el resultado fatal.

La defensa intentó que el caso fuera reclasificado como homicidio culposo, argumentando que la mujer no actuó con intención y que atravesaba un deterioro emocional severo. Sin embargo, el juez consideró que existen elementos suficientes para mantener la acusación presentada por la Fiscalía General del Estado de Baja California.

La resolución fue emitida durante la madrugada de este domingo 10 de mayo por un juez de control. Captura de video

Caso conmociona a Mexicali

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el menor permaneció atrapado dentro del vehículo durante más de 12 horas bajo temperaturas que superaron los 45 grados Celsius. Los peritajes revelaron que el niño sufrió quemaduras de primer grado y lesiones provocadas presuntamente al intentar escapar de la camioneta.

Mientras el menor permanecía encerrado, la fiscalía sostiene que Roxana “N” continuó dentro de su domicilio consumiendo bebidas alcohólicas y realizando publicaciones en TikTok e Instagram. La acusación sostiene que la mujer actuó con indiferencia frente al riesgo que enfrentaba el niño.

No obstante, durante la audiencia, la defensa cuestionó esa narrativa y aseguró que los exámenes toxicológicos no detectaron presencia de alcohol ni sustancias psicotrópicas en el organismo de la imputada. Los abogados también presentaron testimonios y evaluaciones psicológicas que describen a Roxana “N” como una madre dedicada que en los últimos meses mostraba señales de ansiedad, depresión y desgaste emocional.

Procesan a Roxana "N". Imagen creada con IA con datos aportados por Excélsior Digital

Defensa y la estrategia del “síndrome del niño olvidado”

Uno de los puntos centrales de la estrategia jurídica será la posible utilización del llamado “síndrome del niño olvidado”, una condición descrita por especialistas en neuropsicología y criminología para explicar episodios en los que padres o cuidadores olvidan involuntariamente a menores dentro de vehículos debido a fallos cognitivos relacionados con estrés extremo, agotamiento mental o alteraciones emocionales.

La defensa sostiene que Roxana “N” habría sufrido una pérdida temporal de memoria y consciencia el día de los hechos. Según los abogados, la mujer vivía en un entorno marcado por violencia familiar, problemas económicos y afectaciones emocionales previas que podrían haber influido en su estado mental.

Durante la diligencia también se expuso que el padre del menor, Juan Carlos Meza Beltrán, cuenta con una vinculación a proceso por violencia familiar contra la imputada y enfrenta diversas carpetas de investigación por presuntas agresiones físicas y psicológicas.

Aun así, la Fiscalía considera que las pruebas reunidas hasta el momento permiten presumir responsabilidad penal suficiente para mantener la prisión preventiva justificada.

Protestas y exigencia de justicia

Mientras se desarrollaba la audiencia, decenas de personas acudieron a las afueras del edificio judicial en Mexicali para exigir justicia por la muerte del menor. Familiares y ciudadanos colocaron veladoras, pancartas y fotografías de Vicente con mensajes como: “Sin justicia no hay paz. Somos tu voz, Vicentito”.

La movilización fue convocada por el padre del niño, quien aseguró que el objetivo también es generar conciencia sobre los riesgos mortales de dejar a menores dentro de automóviles expuestos a temperaturas extremas.

El caso continuará ahora en la etapa de investigación complementaria, la cual tendrá una duración de cuatro meses bajo la causa penal 03956/2026. Posteriormente se realizará una audiencia intermedia antes de que el proceso pueda llegar a juicio oral.

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