Alerta en Oaxaca: Denuncian "retroceso preocupante" en derechos humanos

Defensores de derechos humanos señalaron un "preocupante retroceso" en la materia en Oaxaca desde el inicio de la administración de Salomón Jara Cruz, en diciembre de 2022, y presentaron un informe en el que advierten violaciones sistemáticas. El informe, elaborado por la Acción Colectiva por los Derechos Humanos en Oaxaca, que reúne a 23 organizaciones, confronta el discurso oficial de "transformación" con la realidad que viven las organizaciones civiles en el territorio.

El análisis se centra en la criminalización de la protesta y la judicialización de activistas que defienden la tierra frente a megaproyectos, con el uso constante de la fuerza pública. También señalan las cifras de feminicidios y desapariciones, que mantienen una tendencia alarmante que la administración de Jara no ha logrado revertir.

Advierten que Oaxaca es uno de los estados más peligrosos para ejercer la defensa de los derechos humanos y el periodismo, con un alto índice de impunidad. El informe registra el asesinato de 33 activistas desde diciembre de 2022. Finalmente, la falta de diálogo efectivo ha provocado que numerosos conflictos territoriales escalen a la violencia.

Por lo que la Acción Colectiva por los Derechos Humanos en Oaxaca pide la atención del gobernador Salomón Jara y obliga al Estado a rendir cuentas más allá de las cifras oficiales.

«pev»