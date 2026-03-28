Ordenan capturar a Silvano Aureoles por homicidio en el caso Arantepacua

Un juez de control liberó 16 órdenes de aprehensión por el caso Arantepacua, un operativo policial fallido donde murieron 4 habitantes de esa comunidad indígena.

Entre las órdenes de captura está una contra Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, y su exsecretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona, confirmaron fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El resto de las órdenes de aprehensión son contra elementos que participaron en aquel operativo, efectuado hace casi 18 años.

Tortura, abuso de autoridad y homicidio calificado , los delitos imputados

Los delitos son tortura, abuso de autoridad y homicidio calificado, además de homicidio extrajudicial, según la información contenida en el expediente judicial.

“Resultado de trabajos de investigación sólidos, técnicos y jurídicamente sustentados, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo 16 órdenes de aprehensión en contra de ex servidores públicos estatales, por su probable responsabilidad en los delitos de Homicidio Calificado, Abuso de Autoridad y Tortura, relacionados con hechos registrados el 5 de abril de 2017, en la localidad de Arantepacua, municipio de Nahuatzen”, señaló la FGE en un comunicado.

El 5 de abril de 2017, el gobierno de Michoacán realizó un operativo de fuerzas de seguridad en Arantepacua, y derivó en un enfrentamiento con habitantes.

La incursión ocurrió en medio de un conflicto por la detención de comuneros que mantenían protestas relacionadas con disputas agrarias. Se trata de un conflicto entre las comunidades indígenas de Arantepacua, municipio de Nahuatzen, y Capacuaro, demarcación perteneciente a Uruapan.

Como resultado de estos hechos, al menos cuatro personas perdieron la vida y una decena más resultaron lesionadas, además hubo 48 detenidos y 10 casos de tortura.

Los hechos más importantes del caso Arantepacua, en Michoacán

El 4 de abril de 2017, un día antes de los acontecimientos de este caso, un grupo de comuneros había viajado a Morelia para tratar asuntos relacionados con una disputa territorial histórica por tierras comunales. En su regreso, fueron detenidos por fuerzas de seguridad estatal, lo que detonó inconformidad en la comunidad.

Como respuesta, habitantes de Arantepacua realizaron protestas y bloqueos carreteros para exigir la liberación de sus compañeros. Ante esta situación, el gobierno de Michoacán desplegó un operativo de seguridad con el argumento de restablecer el orden y recuperar vehículos retenidos durante las manifestaciones.

Sin embargo, el ingreso de elementos de la Policía Estatal a la comunidad escaló rápidamente en violencia. De acuerdo con investigaciones y reportes posteriores, los agentes utilizaron fuerza letal, lo que provocó la muerte de cuatro pobladores por impactos de arma de fuego. Además, se documentaron decenas de detenciones arbitrarias, así como casos de tortura y tratos crueles.

Organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyeron años después que durante el operativo se cometieron “violaciones graves” a derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la vida, la integridad personal y la libertad.

Por Mauricio Alvarado.

*mcam