Corredor ecológico, otra víctima del derrame de hidrocarburo en el golfo

El derrame de hidrocarburos en el golfo de México ha generado una crisis ambiental de gran magnitud, afectando no solo el litoral sino también la fauna y los ecosistemas asociados. Tortugas, aves, mamíferos marinos y peces han resultado perjudicados, apareciendo en playas y esteros con signos de contaminación.

Además, manglares, humedales y especies que dependen de estos hábitats están experimentando un deterioro acelerado.

Ambientalistas y comunidades costeras señalan que el impacto trasciende el mar, afectando todo el corredor ecológico vital para la región.

Organizaciones ambientales han iniciado el registro de daños, alertando sobre la gravedad del riesgo.

Colectivos como Earth Mission, la Fundación Caretta y la Fundación Yepez, junto con brigadas comunitarias y especialistas independientes, coinciden en que la contaminación perjudica tanto a la fauna marina como a las especies terrestres del litoral. Los reportes indican que el derrame afecta rutas migratorias, zonas de anidación y hábitats críticos, lo que puede desencadenar un impacto ecológico de largo alcance.

La organización Earth Mission reportó hasta ayer 27 pelícanos afectados por el derrame. Foto: Especial.

Afectación a la fauna de la región por el derrame de hidrocarburo

Earth Mission ha reportado al menos 27 pelícanos afectados en Playa Salinas, Alvarado, encontrando varios ejemplares cubiertos de hidrocarburos.

Esperamos que en verdad lo atiendan, llevamos 27 pelícanos rescatados y este sí les interesó”, señaló.

Afirmó que es reprobable cómo se intentó ocultar el problema.

La Fundación Caretta ha documentado la muerte de al menos dos delfines nariz de botella en Coatzacoalcos y Agua Dulce, encontrados en áreas con manchas de crudo. La organización advierte que la exposición o ingesta de hidrocarburos podría estar relacionada con estos decesos y alerta sobre el peligro que representa el derrame para especies en riesgo de extinción.

El presidente de Caretta, Alfonso Monroy Zamites, solicitó la intervención urgente de las autoridades ambientales, subrayando que el impacto no se limita a mamíferos marinos.

Por otro lado, pescadores reportaron un comportamiento inusual en delfines que se desplazaban entre la laguna y el río Papaloapan, aparentemente para evitar la mancha de crudo detectada mar adentro.

Según la bióloga Anahí Ojeda Sánchez, estos mamíferos, reconocidos por su inteligencia y capacidad de autoprotección, pudieron haber ingresado al río para evitar el hidrocarburo.

La especialista advierte que, dependiendo de las corrientes, la contaminación podría alcanzar los arrecifes de Santiaguillo.

La Fundación Yepez, con una amplia trayectoria en la protección de tortugas marinas en el litoral veracruzano, advirtió que el derrame coincide con un periodo crítico de anidación y eclosión. La presencia del derrame incrementa el riesgo para especies como la tortuga lora.

Brigadas de la Secretaría de Marina realizan limpiezas en Veracruz-Boca del Río. Foto: Especial.

Bañistas desdeñan emergencia en playas por derrame de hidrocarburo

Algunos turistas han comenzado a visitar las playas de Veracruz, a pesar de que se ha reportado presencia de hidrocarburos.

Medio tenía conocimiento pero preguntamos y decían que estaba medio apto para que entráramos”, dijo Denis Orozco, turista de Neza, Estado de México.

Giselle Rodríguez, de Tres Valles, aseguró que la zona de playas se ve limpia. Ellos llegaron a visitar al acuario y al ver que no había chapopote decidieron pasar un rato en la arena.

Sí vemos poca gente, ya va a ser vacaciones y pues sí tenemos intriga de que si hay o no hay petróleo, porque cual más tiene esa duda porque la Presidenta dice que no y los medios otra cosa”, dijo.

Brigadas de la Secretaría de Marina realizan limpieza de forma constante en la línea de costa. Sin embargo, la cantidad de personas que están en las playas de Veracruz, no es la esperada para el inicio de la temporada de Semana Santa, lo que ya está afectando a los vendedores.

David González, vende raspados desde hace 14 años, y ésta ha sido una de las temporadas más difíciles.

“Ahora sí que cada día es más difícil conseguir el sustento diario”, comentó.

Víctor René Morales, palapero, admitió que la venta ha bajado considerablemente desde que se dijo que en las playas hay hidrocarburo.

Por Roxana Aguirre.

*mcam