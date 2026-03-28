Piperos toman vías y alertan por desabasto de agua; paralizan acceso en Veracruz

Trabajadores dedicados a la distribución de agua mediante pipas mantuvieron bloqueados desde la mañana de ayer los principales accesos a Poza Rica, Veracruz en protesta por presuntas presiones del gobierno federal para limitar su operación en este municipio y en zonas aledañas.

Los manifestantes aseguraron que estas medidas ponen en riesgo su fuente de empleo y, al mismo tiempo, profundizan la crisis de desabasto que enfrentan diversas colonias, donde el servicio de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz continúa siendo insuficiente y obliga a miles de familias a depender del suministro mediante pipas.

El bloqueo se concentró en puntos estratégicos como los puentes Cazones I y II, así como en las entradas provenientes de Papantla y Coatzintla, lo que generó un severo impacto en la movilidad regional, principalmente en un día en el que comenzó el éxodo de vacacionistas.

Filas kilométricas de autos por bloqueo de piperos en Veracruz

Las filas de vehículos se extendieron por varios kilómetros y transportistas, trabajadores y estudiantes han reportado retrasos significativos, mientras que los servicios de emergencia enfrentaron dificultades para desplazarse.

Cabe mencionar que las nuevas medidas obedecen a la recientemente aprobada Ley de Aguas y las concesiones que han sido canceladas. Los piperos denunciaron que las presuntas presiones buscan restringir o regular de manera más estricta la operación de unidades privadas.

Lo anterior afecta, dijeron, su actividad económica y dejan sin alternativas a las colonias que llevan semanas sin recibir agua por parte de la autoridad estatal. Los vecinos comenzaron a solidarizarse y en grupos de comunicación telefónica han mencionado que se unirían a las protestas.

Piperos señalan que se está cortando el suministro de miles de personas en Veracruz

Los choferes señalaron que, en medio de una crisis hídrica que se ha agudizado en la región norte de Veracruz, frenar su trabajo equivale a cortar el único suministro disponible para miles de hogares.

Los inconformes advirtieron que no retirarán los bloqueos hasta que se establezca una mesa de diálogo con autoridades federales y estatales, se garantice su derecho a trabajar y se atienda de manera urgente el desabasto que afecta a la población. A pesar del número de horas que mantuvieron paralizada a la ciudad petrolera, no había intención por parte de las autoridades de diálogo.

Afectaciones por desabasto de agua en Veracruz

Los afectados aseguraron que éstas son las áreas en las que se han visto dañados:

Actividad económica.

Abasto a las colonias.

Restricción de operaciones.

Lo anterior, explicaron, los llevó a realizar el bloqueo.

*mcam